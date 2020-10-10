Country
Australia
Runtime
1 hour 28 minutes
Production year
1979
Online premiere
10 October 2020
World premiere
12 April 1979
Release date
|12 April 1979
|Australia
|
|
|24 May 1980
|Brazil
|
|
|5 March 1980
|Denmark
|
|
|12 January 1982
|France
|
|
|29 February 1980
|Germany
|
|
|8 November 1979
|Great Britain
|
|
|8 October 1980
|Greece
|
|
|11 September 1986
|Hungary
|
|
|14 December 1979
|Ireland
|
|
|17 January 1980
|Italy
|
|
|15 December 1979
|Japan
|
|
|31 July 1980
|Mexico
|
|
|17 January 1980
|Netherlands
|
|
|30 December 1979
|Poland
|
|
|12 April 1979
|Portugal
|
|M/18
|26 July 1980
|South Korea
|
|19
|8 February 1980
|Spain
|
|
|1 October 2019
|Sweden
|
|
|16 October 1984
|Turkey
|
|
|21 March 1980
|USA
|
|
MPAA
R
Budget
$300,000
Worldwide Gross
$8,774,013
Production
Kennedy Miller Productions, Mad Max Films, Soundfirm
Also known as
Mad Max, Pobješnjeli Max, Безумный Макс, Bolides hurlants, Çılgın Max, Interceptor, Išprotejęs Maksas, Mad Max - As Motos da Morte, Mad Max - Salvajes de autopista, Mad Max: Loco Max, Mad Max: O ekdikitis tis nyhtas, Max Điên, Pobesneli Max, Pobesneli Max: Cestni bojevnik, Šialený Max, Šílený Max, Trakais Makss, Μαντ Μαξ: Ο εκδικητής της νύχτας, Лудия Макс, Лудият Макс, Побеснели Макс, Скажений Макс, मैड मैक्स, 매드 맥스, マッドマックス, 疯狂的麦克斯, 衝鋒追魂手, 迷霧追魂手