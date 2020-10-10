Menu
Poster of Mad Max
Рейтинги
6.7 IMDb Rating: 6.8
2 posters
Kinoafisha Films Mad Max

Mad Max

Mad Max 18+
Synopsis

In a self-destructing world, a vengeful Australian policeman sets out to stop a violent motorcycle gang.
Country Australia
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1979
Online premiere 10 October 2020
World premiere 12 April 1979
Release date
12 April 1979 Australia
24 May 1980 Brazil
5 March 1980 Denmark
12 January 1982 France
29 February 1980 Germany
8 November 1979 Great Britain
8 October 1980 Greece
11 September 1986 Hungary
14 December 1979 Ireland
17 January 1980 Italy
15 December 1979 Japan
31 July 1980 Mexico
17 January 1980 Netherlands
30 December 1979 Poland
12 April 1979 Portugal M/18
26 July 1980 South Korea 19
8 February 1980 Spain
1 October 2019 Sweden
16 October 1984 Turkey
21 March 1980 USA
MPAA R
Budget $300,000
Worldwide Gross $8,774,013
Production Kennedy Miller Productions, Mad Max Films, Soundfirm
Also known as
Mad Max, Pobješnjeli Max, Безумный Макс, Bolides hurlants, Çılgın Max, Interceptor, Išprotejęs Maksas, Mad Max - As Motos da Morte, Mad Max - Salvajes de autopista, Mad Max: Loco Max, Mad Max: O ekdikitis tis nyhtas, Max Điên, Pobesneli Max, Pobesneli Max: Cestni bojevnik, Šialený Max, Šílený Max, Trakais Makss, Μαντ Μαξ: Ο εκδικητής της νύχτας, Лудия Макс, Лудият Макс, Побеснели Макс, Скажений Макс, मैड मैक्स, 매드 맥스, マッドマックス, 疯狂的麦克斯, 衝鋒追魂手, 迷霧追魂手
Director
George Miller
George Miller
Cast
Mel Gibson
Mel Gibson
Joanne Samuel
Joanne Samuel
Hugh Keays-Byrne
Steve Bisley
Tim Burns
Cast and Crew
Film rating

6.7

6.7
15 votes

6.8 IMDb
6.8 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas
Quotes
[the Kid is handcuffed to a car that's about to explode]
Max The chain in those handcuffs is high-tensile steel. It'd take you ten minutes to hack through it with this. Now, if you're lucky, you could hack through your ankle in five minutes. Go.
[the hacksaw is dropped next to The Kid, and Max limps off]
Stills
