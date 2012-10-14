Country
USA
Runtime
2 hours 18 minutes
Production year
2012
Online premiere
1 February 2022
World premiere
14 October 2012
Release date
|15 November 2012
|Russia
| Централ Партнершип
|18+
|7 February 2013
|Argentina
|
|
|7 February 2013
|Australia
|
|
|24 January 2013
|Austria
|
|
|15 November 2012
|Belarus
|
|
|30 January 2013
|Belgium
|
|
|4 April 2013
|Bolivia
|
|
|8 February 2013
|Brazil
|
|
|22 February 2013
|Bulgaria
|
|
|2 November 2012
|Canada
|
|
|7 February 2013
|Chile
|
|
|8 February 2013
|Colombia
|
|
|21 February 2013
|Croatia
|
|
|21 February 2013
|Czechia
|
|
|28 February 2013
|Denmark
|
|
|1 February 2013
|Ecuador
|
|
|12 December 2012
|Egypt
|
|
|1 March 2013
|Finland
|
|
|13 February 2013
|France
|
|
|24 January 2013
|Germany
|
|
|1 February 2013
|Great Britain
|
|
|21 February 2013
|Hong Kong
|
|
|24 January 2013
|Hungary
|
|
|22 February 2013
|Iceland
|
|
|1 March 2013
|India
|
|
|20 February 2013
|Indonesia
|
|
|1 February 2013
|Ireland
|
|
|10 January 2013
|Israel
|
|
|24 January 2013
|Italy
|
|
|1 March 2013
|Japan
|
|
|15 November 2012
|Kazakhstan
|
|
|8 November 2012
|Kuwait
|
|
|22 February 2013
|Latvia
|
|
|22 November 2012
|Lebanon
|
|
|25 January 2013
|Lithuania
|
|
|21 February 2013
|Malaysia
|
|
|1 February 2013
|Mexico
|
|
|30 January 2013
|Netherlands
|
|
|7 February 2013
|New Zealand
|
|
|1 February 2013
|Nigeria
|
|
|21 February 2013
|North Macedonia
|
|
|25 January 2013
|Norway
|
|
|1 March 2013
|Pakistan
|
|
|13 February 2013
|Philippines
|
|
|22 February 2013
|Poland
|
|
|10 January 2013
|Portugal
|
|
|22 February 2013
|Romania
|
|
|14 March 2013
|Serbia
|
|
|21 February 2013
|Singapore
|
|
|21 February 2013
|Slovakia
|
|
|25 January 2013
|South Africa
|
|
|28 February 2013
|South Korea
|
|
|18 January 2013
|Spain
|
|
|25 January 2013
|Sweden
|
|
|25 January 2013
|Switzerland
|
|14
|22 February 2013
|Taiwan
|
|
|21 February 2013
|Thailand
|
|
|7 December 2012
|Turkey
|
|
|8 November 2012
|UAE
|
|
|2 November 2012
|USA
|
|
|15 November 2012
|Ukraine
|
|
|25 January 2013
|Uruguay
|
|
|19 April 2013
|Venezuela
|
|
MPAA
R
Budget
$31,000,000
Worldwide Gross
$161,772,375
Production
Paramount Pictures, ImageMovers, Parkes/MacDonald Image Nation
Also known as
Flight, El vuelo, Let, Chuyến Bay, Decisão de Risco, El vol, El vuelo (Flight), Furaito, Ha'tisa, Kényszerleszállás, Lend, Lento, Lidojums, Lot, O Voo, Skrydis, Uçuş, Vol, Zborul, Лет, Полет, Рейс, Экипаж, フライト, 機密真相, 迫降航班