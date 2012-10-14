Menu
Russian
Рейтинги
7.6 IMDb Rating: 7.3
6 posters
Flight

Flight

Flight 18+
Synopsis

An airline pilot saves almost all his passengers on his malfunctioning airliner which eventually crashed, but an investigation into the accident reveals something troubling.
Flight - trailer in russian
Flight  trailer in russian
Country USA
Runtime 2 hours 18 minutes
Production year 2012
Online premiere 1 February 2022
World premiere 14 October 2012
Release date
15 November 2012 Russia Централ Партнершип 18+
7 February 2013 Argentina
7 February 2013 Australia
24 January 2013 Austria
15 November 2012 Belarus
30 January 2013 Belgium
4 April 2013 Bolivia
8 February 2013 Brazil
22 February 2013 Bulgaria
2 November 2012 Canada
7 February 2013 Chile
8 February 2013 Colombia
21 February 2013 Croatia
21 February 2013 Czechia
28 February 2013 Denmark
1 February 2013 Ecuador
12 December 2012 Egypt
1 March 2013 Finland
13 February 2013 France
24 January 2013 Germany
1 February 2013 Great Britain
21 February 2013 Hong Kong
24 January 2013 Hungary
22 February 2013 Iceland
1 March 2013 India
20 February 2013 Indonesia
1 February 2013 Ireland
10 January 2013 Israel
24 January 2013 Italy
1 March 2013 Japan
15 November 2012 Kazakhstan
8 November 2012 Kuwait
22 February 2013 Latvia
22 November 2012 Lebanon
25 January 2013 Lithuania
21 February 2013 Malaysia
1 February 2013 Mexico
30 January 2013 Netherlands
7 February 2013 New Zealand
1 February 2013 Nigeria
21 February 2013 North Macedonia
25 January 2013 Norway
1 March 2013 Pakistan
13 February 2013 Philippines
22 February 2013 Poland
10 January 2013 Portugal
22 February 2013 Romania
14 March 2013 Serbia
21 February 2013 Singapore
21 February 2013 Slovakia
25 January 2013 South Africa
28 February 2013 South Korea
18 January 2013 Spain
25 January 2013 Sweden
25 January 2013 Switzerland 14
22 February 2013 Taiwan
21 February 2013 Thailand
7 December 2012 Turkey
8 November 2012 UAE
2 November 2012 USA
15 November 2012 Ukraine
25 January 2013 Uruguay
19 April 2013 Venezuela
MPAA R
Budget $31,000,000
Worldwide Gross $161,772,375
Production Paramount Pictures, ImageMovers, Parkes/MacDonald Image Nation
Also known as
Flight, El vuelo, Let, Chuyến Bay, Decisão de Risco, El vol, El vuelo (Flight), Furaito, Ha'tisa, Kényszerleszállás, Lend, Lento, Lidojums, Lot, O Voo, Skrydis, Uçuş, Vol, Zborul, Лет, Полет, Рейс, Экипаж, フライト, 機密真相, 迫降航班
Director
Robert Zemeckis
Robert Zemeckis
Cast
Denzel Washington
Denzel Washington
Don Cheadle
Don Cheadle
Kelly Reilly
Kelly Reilly
John Goodman
John Goodman
James Badge Dale
James Badge Dale
Cast and Crew
Film rating

7.6
Rate 53 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  816
Film Reviews

Leshiy133 2 April 2015, 12:51
Долгожданное возвращение режиссёра Роберта Земекиса в игровое кино получилось грандиозным, "Экипаж" с полна оправдывает все надежды и… Read more…
PiroJok 2 April 2015, 12:51
Ммм...ну фильм не про экипаж конечно и не про полеты, и вообще название и трейлер ввели в заблуждение.. Фильм про алкоголизм! и как с ним бороться.… Read more…
Quotes
[last lines]
Will This essay, the essay that I have to write, it's called, "The Most Fascinating Person That I've Never Met."
Whip Okay.
Will So,
[turns on his tape recorder]
Will who are you?
Whip That's a good question...
Film Trailers All trailers
Flight - trailer in russian
Flight Trailer in russian
Flight - russian fragment 1
Flight Russian fragment 1
Stills
