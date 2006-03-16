Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Inside Man
7.6
Kinoafisha Films Inside Man
7.6

Inside Man

, 2006
Inside Man
USA / Thriller, Drama, Crime, Mystery / 18+
Poster of Inside Man
7.6

Cast

Denzel Washington
Denzel Washington
Detective Keith Frazier
Clive Owen
Clive Owen
Dalton Russell
Jodie Foster
Jodie Foster
Madeleine White
Willem Dafoe
Willem Dafoe
Captain John Darius
Christopher Plummer
Christopher Plummer
Arthur Case
David Lawrence Brown
David Lawrence Brown
James Ransone
James Ransone
Steve-O
Michelle DiBenedetti
Thierry Henry
Chiwetel Ejiofor
Chiwetel Ejiofor
Detective Bill Mitchell
Carlos Andrés Gómez
Steve
Kim Director
Stevie
Director Spike Lee
Writer Russell Gewirtz
Composer Terence Blanchard
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 9 minutes
Production year 2006
Online premiere 3 July 2013
World premiere 16 March 2006
Release date
13 April 2006 Russia UPI 16+
6 April 2006 Argentina
30 March 2006 Australia
24 March 2006 Austria
13 April 2006 Belarus
12 April 2006 Belgium
24 March 2006 Brazil
17 April 2006 Bulgaria
24 March 2006 Canada
30 March 2006 Czechia
31 March 2006 Denmark
28 June 2006 Egypt
31 March 2006 Estonia
31 March 2006 Finland
12 April 2006 France
23 March 2006 Germany
24 March 2006 Great Britain
23 March 2006 Greece
23 March 2006 Hong Kong
23 March 2006 Hungary
28 April 2006 Iceland
24 March 2006 Ireland
23 March 2006 Israel
7 April 2006 Italy
10 June 2006 Japan
13 April 2006 Kazakhstan
24 March 2006 Lithuania
23 March 2006 Malaysia
24 March 2006 Mexico
23 March 2006 Netherlands
1 June 2006 North Macedonia
31 March 2006 Norway
24 March 2006 Panama
27 April 2006 Peru
31 May 2006 Philippines
24 March 2006 Poland
13 April 2006 Portugal
14 April 2006 Romania
6 April 2006 Singapore
30 March 2006 Slovakia
21 April 2006 South Korea
12 April 2006 Spain
31 March 2006 Sweden
7 April 2006 Switzerland
24 March 2006 Taiwan
30 March 2006 Thailand
28 April 2006 Turkey
24 March 2006 USA
13 April 2006 Ukraine
7 July 2006 Uruguay
28 April 2006 Viet Nam
MPAA R
Budget $45,000,000
Worldwide Gross $186,003,591
Production Universal Pictures, Imagine Entertainment, 40 Acres & A Mule Filmworks
Also known as
Inside Man, El plan perfecto, Spojenec, A belső ember, Banková lúpež, Điệp Vụ Kép, Ha'ish she'bifnim, İçerideki Adam, Infiltrado, Insajder, Inside Man : L'Homme de l'intérieur, Insider, Keegi seestpoolt, L'informateur, Moukheltebeli, O Plano Perfeito, O ypokinitis, Omul din interior, Plan doskonały, Plan oculto, Savas žmogus, Ο υποκινητής, Инсајдер, Не впіймали - не злодій, Не пойман - не вор, Човек изнутра, Човек отвътре, インサイド・マン, 局内人, 臥底, Вътрешен човек, Inside Man - L'Homme de l'intérieur, Подсадные утки, نفوذی, 局内人1, Insideman, 内部人士, 案內人, Подсадная Утка, 인사이드 맨

Film rating

7.6
Rate 16 votes
7.6 IMDb
Write review
Updated 10 February 2026
Listen to the
soundtrack Inside Man

Quotes

Dalton Russell This time next week, I'll be sucking down piña coladas in a hot tub with six girls named Amber and Tiffany.
Keith Frazier More like taking a shower with two guys named Jamal and Jesus, if you know what I mean. And here's the bad news: that thing you're sucking on? It's not a piña colada!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Inside Man

The Score
The Score Thriller, Action, Drama
2001, Germany / USA
7.0
Swordfish
Swordfish Thriller, Crime, Action
2001, USA / Australia
7.0
Fuze
Fuze Action, Crime, Drama
2025, Great Britain
6.0
The Taking of Pelham 123
The Taking of Pelham 123 Thriller
2009, USA
6.0
American Gangster
American Gangster Crime, Drama
2007, USA
7.0
Flight
Flight Drama
2012, USA
7.0
John Q
John Q Thriller, Drama, Crime
2002, USA
7.0
Training Day
Training Day Thriller, Crime, Drama
2001, USA / Australia
7.0
The Equalizer
The Equalizer Thriller, Crime, Action
2014, USA
7.0
Safe House
Safe House Thriller, Horror, Action
2012, USA
7.0
The Book of Eli
The Book of Eli Western, Adventure, Drama, Action
2010, USA
7.0
The Town
The Town Drama, Romantic, Thriller, Crime
2010, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more