|13 April 2006
|Russia
|UPI
|16+
|6 April 2006
|Argentina
|30 March 2006
|Australia
|24 March 2006
|Austria
|13 April 2006
|Belarus
|12 April 2006
|Belgium
|24 March 2006
|Brazil
|17 April 2006
|Bulgaria
|24 March 2006
|Canada
|30 March 2006
|Czechia
|31 March 2006
|Denmark
|28 June 2006
|Egypt
|31 March 2006
|Estonia
|31 March 2006
|Finland
|12 April 2006
|France
|23 March 2006
|Germany
|24 March 2006
|Great Britain
|23 March 2006
|Greece
|23 March 2006
|Hong Kong
|23 March 2006
|Hungary
|28 April 2006
|Iceland
|24 March 2006
|Ireland
|23 March 2006
|Israel
|7 April 2006
|Italy
|10 June 2006
|Japan
|13 April 2006
|Kazakhstan
|24 March 2006
|Lithuania
|23 March 2006
|Malaysia
|24 March 2006
|Mexico
|23 March 2006
|Netherlands
|1 June 2006
|North Macedonia
|31 March 2006
|Norway
|24 March 2006
|Panama
|27 April 2006
|Peru
|31 May 2006
|Philippines
|24 March 2006
|Poland
|13 April 2006
|Portugal
|14 April 2006
|Romania
|6 April 2006
|Singapore
|30 March 2006
|Slovakia
|21 April 2006
|South Korea
|12 April 2006
|Spain
|31 March 2006
|Sweden
|7 April 2006
|Switzerland
|24 March 2006
|Taiwan
|30 March 2006
|Thailand
|28 April 2006
|Turkey
|24 March 2006
|USA
|13 April 2006
|Ukraine
|7 July 2006
|Uruguay
|28 April 2006
|Viet Nam