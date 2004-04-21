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Poster of Man on Fire
7.0
Kinoafisha Films Man on Fire
7.0

Man on Fire

, 2004
Man on Fire
USA, Great Britain, Mexico / Drama, Thriller, Action / 18+
Poster of Man on Fire
7.0

Cast

Denzel Washington
Denzel Washington
John W. Creasy
Christopher Walken
Christopher Walken
Paul Rayburn
Dakota Fanning
Dakota Fanning
Lupita Ramos
Radha Mitchell
Radha Mitchell
Lisa Ramos
Marc Anthony
Samuel Ramos
Giancarlo Giannini
Giancarlo Giannini
Miguel Manzano
Mickey Rourke
Mickey Rourke
Jordan Kalfus
Rachel Ticotin
Rachel Ticotin
Mariana Garcia Guerrero
Roberto Sosa
Daniel Sanchez
Jesús Ochoa
Victor Fuentes
Director Tony Scott
Writer Brian Helgeland, A.J. Quinnell
Composer Harry Gregson-Williams
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain / Mexico
Runtime 2 hours 26 minutes
Production year 2004
Online premiere 1 October 2004
World premiere 21 April 2004
Release date
7 October 2004 Russia 16+
26 August 2004 Argentina
5 August 2004 Australia
1 October 2004 Austria
22 September 2004 Bahrain
9 September 2004 Belarus
13 October 2004 Belgium
8 October 2004 Brazil
8 October 2004 Bulgaria
23 April 2004 Canada
21 October 2004 Chile
22 October 2004 Cyprus
23 September 2004 Czechia
22 October 2004 Denmark
3 September 2004 Ecuador
15 September 2004 Egypt
17 September 2004 Estonia
19 November 2004 Finland
13 October 2004 France
3 March 2005 Germany
8 October 2004 Great Britain
15 October 2004 Greece
23 August 2004 Hong Kong
7 October 2004 Hungary
17 September 2004 Iceland
23 April 2004 India
8 October 2004 Ireland
16 September 2004 Israel
10 September 2004 Italy
18 December 2004 Japan
9 September 2004 Kazakhstan
22 September 2004 Kuwait
17 September 2004 Latvia
1 October 2004 Lithuania
16 September 2004 Malaysia
13 August 2004 Mexico
18 November 2004 Netherlands
26 November 2004 Norway
15 October 2004 Panama
23 September 2004 Peru
28 April 2004 Philippines
15 October 2004 Poland
23 September 2004 Portugal
23 April 2004 Puerto Rico
1 October 2004 Romania 18+
9 September 2004 Singapore
25 November 2004 Slovakia
3 September 2004 South Africa
27 August 2004 South Korea
8 October 2004 Spain
19 November 2004 Sweden
1 October 2004 Switzerland
11 September 2004 Taiwan
2 September 2004 Thailand
17 September 2004 Turkey
22 September 2004 UAE
23 April 2004 USA
16 September 2004 Ukraine
3 December 2004 Uruguay
MPAA R
Budget $70,000,000
Worldwide Gross $130,834,852
Production Fox 2000 Pictures, Regency Enterprises, New Regency Productions
Also known as
Man on Fire, Hombre en llamas, Mann unter Feuer, Muž v ohni, A tűzben edzett férfi, Chamas da Vingança, Čovek pod vatrom, Człowiek w ogniu, Degantis žmogus, Dia pyros kai sidirou, El fuego de la venganza, G'azab, Gazap Ateşi, Homem em Fúria, Koston liekki, L'homme en feu, Man on Fire - Il fuoco della vendetta, My Bodyguard, Người Đỡ Đạn, Om în flăcări, Pus pe jar, Rūdīts ugunī, Telesni čuvaj, Tjelesna straža, Tules, Δια πυρός και σιδήρου, Гнев, Лють, Мъж под прицел, У жару освете, मैन ऑन फ़ायर, 맨 온 파이어, マイ・ボディガード, 火線救援, რისხვა, Gnev, Hniv, Mŭzh pod pritsel, განრისხებული კაცი, Dia Pyrós Kai Sidírou, Trong Cơn Cuồng Nộ, განრისხებული, მრისხანება, Man on Fire - Mann unter Feuer

Film rating

7.0
Rate 10 votes
7.7 IMDb
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Updated 11 December 2023
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soundtrack Man on Fire

Quotes

Elderly Man In the church, they say to forgive.
Creasy Forgiveness is between them and God. It's my job to arrange the meeting.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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