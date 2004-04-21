|7 October 2004
|Russia
|16+
|26 August 2004
|Argentina
|5 August 2004
|Australia
|1 October 2004
|Austria
|22 September 2004
|Bahrain
|9 September 2004
|Belarus
|13 October 2004
|Belgium
|8 October 2004
|Brazil
|8 October 2004
|Bulgaria
|23 April 2004
|Canada
|21 October 2004
|Chile
|22 October 2004
|Cyprus
|23 September 2004
|Czechia
|22 October 2004
|Denmark
|3 September 2004
|Ecuador
|15 September 2004
|Egypt
|17 September 2004
|Estonia
|19 November 2004
|Finland
|13 October 2004
|France
|3 March 2005
|Germany
|8 October 2004
|Great Britain
|15 October 2004
|Greece
|23 August 2004
|Hong Kong
|7 October 2004
|Hungary
|17 September 2004
|Iceland
|23 April 2004
|India
|8 October 2004
|Ireland
|16 September 2004
|Israel
|10 September 2004
|Italy
|18 December 2004
|Japan
|9 September 2004
|Kazakhstan
|22 September 2004
|Kuwait
|17 September 2004
|Latvia
|1 October 2004
|Lithuania
|16 September 2004
|Malaysia
|13 August 2004
|Mexico
|18 November 2004
|Netherlands
|26 November 2004
|Norway
|15 October 2004
|Panama
|23 September 2004
|Peru
|28 April 2004
|Philippines
|15 October 2004
|Poland
|23 September 2004
|Portugal
|23 April 2004
|Puerto Rico
|1 October 2004
|Romania
|18+
|9 September 2004
|Singapore
|25 November 2004
|Slovakia
|3 September 2004
|South Africa
|27 August 2004
|South Korea
|8 October 2004
|Spain
|19 November 2004
|Sweden
|1 October 2004
|Switzerland
|11 September 2004
|Taiwan
|2 September 2004
|Thailand
|17 September 2004
|Turkey
|22 September 2004
|UAE
|23 April 2004
|USA
|16 September 2004
|Ukraine
|3 December 2004
|Uruguay