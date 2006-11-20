Cast
Writer
Bill Marsilii, Terry Rossio
Composer
Jared Lee Gosselin, Harry Gregson-Williams Cast and Crew
Film details
Country
USA
Runtime
2 hours 8 minutes
Production year
2006
Online premiere
7 August 2013
World premiere
20 November 2006
Release date
14 December 2006
Russia
16+
4 January 2007
Argentina
17 January 2007
Australia
28 December 2006
Austria
14 December 2006
Belarus
13 December 2006
Belgium
19 January 2007
Brazil
1 December 2006
Bulgaria
22 November 2006
Canada
4 January 2007
Chile
20 March 2007
China
8 December 2006
Colombia
28 December 2006
Czechia
25 December 2006
Denmark
10 January 2007
Egypt
29 December 2006
Estonia
22 December 2006
Finland
13 December 2006
France
22 December 2006
Germany
15 December 2006
Great Britain
7 December 2006
Greece
4 January 2007
Hong Kong
21 December 2006
Hungary
15 December 2006
Iceland
6 December 2006
Indonesia
15 December 2006
Ireland
7 December 2006
Israel
15 December 2006
Italy
17 March 2007
Japan
14 December 2006
Kazakhstan
20 December 2006
Kuwait
8 December 2006
Latvia
24 November 2006
Mexico
13 December 2006
Netherlands
22 December 2006
New Zealand
26 December 2006
Norway
5 January 2007
Panama
17 January 2007
Philippines
5 January 2007
Poland
21 December 2006
Portugal
5 January 2007
Romania
7 December 2006
Singapore
11 January 2007
South Korea
1 December 2006
Spain
20 December 2006
Sweden
15 December 2006
Switzerland
2 December 2006
Taiwan
5 December 2006
Thailand
5 January 2007
Turkey
22 November 2006
USA
18 January 2007
Ukraine
1 December 2006
Venezuela
MPAA
PG-13
Budget
$75,000,000
Worldwide Gross
$180,557,550
Production
Touchstone Pictures, Jerry Bruckheimer Films, Scott Free Productions
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