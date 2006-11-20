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Poster of Déjà Vu
7.3
Kinoafisha Films Déjà Vu
7.3

Déjà Vu

, 2006
Deja Vu
USA / Sci-Fi, Thriller, Action, Crime, Adventure, Drama, Romantic / 18+
Poster of Déjà Vu
7.3

Cast

Denzel Washington
Denzel Washington
Doug Carlin
Val Kilmer
Val Kilmer
Agent Pryzwarra
James Caviezel
James Caviezel
Carroll Oerstadt
Bruce Greenwood
Bruce Greenwood
Jack McCready
Adam Goldberg
Adam Goldberg
Denny
Matt Craven
Matt Craven
Minuti
Ritchie Montgomery
Ritchie Montgomery
Paula Patton
Paula Patton
Claire Kuchever
Elden Henson
Elden Henson
Gunnars
Erika Alexander
Erika Alexander
Shanti
Rich Hutchman
Agent Stalhuth
Director Tony Scott
Writer Bill Marsilii, Terry Rossio
Composer Jared Lee Gosselin, Harry Gregson-Williams
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 8 minutes
Production year 2006
Online premiere 7 August 2013
World premiere 20 November 2006
Release date
14 December 2006 Russia 16+
4 January 2007 Argentina
17 January 2007 Australia
28 December 2006 Austria
14 December 2006 Belarus
13 December 2006 Belgium
19 January 2007 Brazil
1 December 2006 Bulgaria
22 November 2006 Canada
4 January 2007 Chile
20 March 2007 China
8 December 2006 Colombia
28 December 2006 Czechia
25 December 2006 Denmark
10 January 2007 Egypt
29 December 2006 Estonia
22 December 2006 Finland
13 December 2006 France
22 December 2006 Germany
15 December 2006 Great Britain
7 December 2006 Greece
4 January 2007 Hong Kong
21 December 2006 Hungary
15 December 2006 Iceland
6 December 2006 Indonesia
15 December 2006 Ireland
7 December 2006 Israel
15 December 2006 Italy
17 March 2007 Japan
14 December 2006 Kazakhstan
20 December 2006 Kuwait
8 December 2006 Latvia
24 November 2006 Mexico
13 December 2006 Netherlands
22 December 2006 New Zealand
26 December 2006 Norway
5 January 2007 Panama
17 January 2007 Philippines
5 January 2007 Poland
21 December 2006 Portugal
5 January 2007 Romania
7 December 2006 Singapore
11 January 2007 South Korea
1 December 2006 Spain
20 December 2006 Sweden
15 December 2006 Switzerland
2 December 2006 Taiwan
5 December 2006 Thailand
5 January 2007 Turkey
22 November 2006 USA
18 January 2007 Ukraine
1 December 2006 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $75,000,000
Worldwide Gross $180,557,550
Production Touchstone Pictures, Jerry Bruckheimer Films, Scott Free Productions
Also known as
Deja Vu, Déjà vu, Дежа вю, DÉJA VU, Déjà vu - Corsa contro il tempo, Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit, Deja vu, 4 imeres, 6 ores piso, Deja Vu: 4 ημέρες, 6 ώρες πίσω, Déjŕ vu, Dezha Vu, Dincolo de trecut, Ký Ức Ảo Giác, Vzpomínky, Дежа ви, デジャヴ, 时空线索, 時凶感應, 時空線索, Déjá Vu, دژا وو, فرازمان, Дежавю, 데자뷰, Dejavu

Film rating

7.3
Rate 34 votes
7.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1350 In the Sci-Fi genre  170 In the Thriller genre  236 In the Action genre  294 In the Crime genre  117 In the Adventure genre  305 In the Drama genre  619 In the Romantic genre  177 In films of USA  824 In films of 2006  26
Updated 15 March 2021

Quotes

Doug Carlin What if you had to tell someone the most important thing in the world, but you knew they'd never believe you?
Claire Kuchever I'd try.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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