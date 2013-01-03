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Poster of Texas Chainsaw 3D
5.6
Texas Chainsaw 3D - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Texas Chainsaw 3D
5.6

Texas Chainsaw 3D

, 2013
The Texas Chainsaw 3D
USA / Detective, Thriller, Horror / 18+
Trailers
Poster of Texas Chainsaw 3D
5.6
Texas Chainsaw 3D - Dubbed trailer
Texas Chainsaw 3D  Dubbed trailer

Synopsis

A young woman travels to Texas to collect an inheritance; little does she know that an encounter with a chainsaw-wielding killer is part of the reward.

Cast

Alexandra Daddario
Alexandra Daddario
Heather Miller
Thom Barry
Sheriff Hooper
Bill Moseley
Bill Moseley
Shaun Sipos
Darryl
Richard Riehle
Tania Raymonde
Tania Raymonde
Nikki
Scott Eastwood
Scott Eastwood
Carl
Trey Songz
Ryan
Dan Yeager
Leatherface
Keram Malicki-Sánchez
Kenny
James MacDonald
Officer Marvin
Paul Rae
Burt Hartman
Director John Luessenhop
Writer Adam Marcus, Stephen Susco, Kim Henkel, Debra Sullivan, Kirsten Elms
Composer John Frizzell
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2013
World premiere 3 January 2013
Release date
7 February 2013 Russia Наше кино 18+
4 January 2013 Australia R 18+
7 February 2013 Belarus
8 February 2013 Brazil
3 January 2013 Canada
3 January 2013 Denmark
31 July 2013 France
7 May 2013 Germany
4 January 2013 Great Britain
10 January 2013 Greece
4 January 2013 Ireland
21 March 2013 Israel
14 February 2013 Italy
13 July 2013 Japan
7 February 2013 Kazakhstan
14 February 2013 Netherlands
4 January 2013 Norway
15 February 2013 Spain
4 January 2013 Sweden
4 January 2013 USA
7 February 2013 Ukraine
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $47,340,586
Production Lionsgate, Millennium Films, Mainline Pictures
Also known as
Texas Chainsaw 3D, Texas Chainsaw, Masacre en Texas: herencia maldita, A texasi láncfűrészes: Az örökség, Ha'menasrim mi'Texas 3D, Kolai Veriyan 3D, Kruvinosios skerdynės Teksase, La masacre de Texas 3D, La matanza de Texas 3D, Masacre en Texas, Masacrul din Texas 3D, Massacre à la tronçonneuse, Massacre à la tronçonneuse 3D, Non aprite quella porta 3D, O dolofonos me to prioni, O Massacre da Serra Elétrica 3D: A Lenda Continua, Piła mechaniczna, Teksas Katliamı, Teksaški masakr motornom pilom 3D, Teksaski pokol z motorko 3D, Texas Chainsaw 2D, Texas Chainsaw 3D - The Legend Is Back, Texas Chainsaw 5, Texas Chainsaw Massacre 3D, Texas Chainsaw Massacre 5, Texas Chainsaw: O Massacre, Texase mootorsaemõrvad 3D, Texasin moottorisahamurhat, Texaský masaker motorovou pílou 3D, Texaský masakr motorovou pilou 3D, Tử Thần Vùng Texas, Ο δολοφόνος με το πριόνι, Тексаско клане 3, Тексашки масакр моторном тестером 3D, Техасская резня бензопилой 3D, Техаська різанина бензопилою 3D, 텍사스 전기톱 연쇄살인사건 3D, 德州電鋸殺人狂3D, 飛びだす　悪魔のいけにえ　レザーフェイス一家の逆襲, Leatherface 3D, O dolofonos me to prion, The Texas Chainsaw Massacre 5, Texas Chainsaw - The Legend Is Back

Film rating

5.6
Rate 16 votes
4.8 IMDb
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Texas Chainsaw 3D - Dubbed trailer
Texas Chainsaw 3D Dubbed trailer
Texas Chainsaw 3D - TV spot 9
Texas Chainsaw 3D TV spot 9
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