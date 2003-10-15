Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning
6.7
The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning - Trailer
Kinoafisha Films The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning
6.7

The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning

, 2003
The Texas Chainsaw Massacre
USA / Horror / 18+
Trailers
Poster of The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning
6.7
The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning - Trailer
The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning  Trailer

Synopsis

Before being sent to serve in Vietnam, two brothers and their girlfriends take one last road trip, but when they get into an accident, a terrifying experience will take them to a secluded house of horrors, with a chainsaw-wielding killer.

Cast

Jessica Biel
Jessica Biel
Erin
Jonathan Tucker
Jonathan Tucker
Morgan
Mike Vogel
Mike Vogel
Andy
R. Lee Ermey
Sheriff Hoyt
David Dorfman
Jedidiah
Terrence Evans
Old Monty
Eric Balfour
Eric Balfour
Kemper
Andrew Bryniarski
Thomas Hewitt (Leatherface)
Erica Leerhsen
Pepper
Lauren German
Lauren German
Teenage Girl
Director Marcus Nispel
Writer Kim Henkel, Tobe Hooper, Scott Kosar
Composer Steve Jablonsky
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2003
Online premiere 5 January 2012
World premiere 15 October 2003
Release date
12 February 2004 Russia 18+
12 October 2006 Argentina 18
16 November 2006 Australia R18+
1 January 2004 Austria 18
14 January 2004 Bahrain
12 February 2004 Belarus
7 February 2007 Belgium
24 November 2006 Brazil 18
6 October 2006 Canada 18A
9 March 2007 Colombia
16 November 2006 Czechia
10 November 2006 Denmark
4 April 2007 Egypt
10 November 2006 Estonia
9 January 2004 Finland K-18
7 February 2007 France
4 March 2004 Georgia
18 January 2007 Germany
13 October 2006 Great Britain
19 October 2006 Greece K-17
16 November 2006 Hong Kong III
19 February 2004 Hungary 18
6 October 2006 Iceland 18
3 March 2007 Indonesia
13 October 2006 Ireland 18
17 November 2006 Italy
11 November 2006 Japan R-15
12 February 2004 Kazakhstan
24 January 2007 Kuwait
17 November 2006 Latvia
24 November 2006 Lithuania N-16
26 January 2007 Mexico C
16 November 2006 Netherlands
22 January 2004 New Zealand R18
13 February 2004 Norway 18
5 January 2007 Panama
4 February 2004 Philippines R-18
10 November 2006 Poland 16
16 November 2006 Portugal M/18
9 November 2006 Singapore R21
30 April 2004 South Africa
22 February 2007 South Korea 18
3 November 2006 Spain
16 January 2004 Sweden 15
5 October 2006 Taiwan
30 November 2006 Thailand
1 December 2006 Turkey
6 October 2006 USA
12 February 2004 Ukraine
9 September 2005 Uruguay
9 February 2007 Venezuela
MPAA R
Budget $9,500,000
Worldwide Gross $107,385,515
Production New Line Cinema, Focus Features, Radar Pictures
Also known as
The Texas Chainsaw Massacre, La masacre de Texas, Massacre à la tronçonneuse, Motorsågsmassakern, A texasi láncfűrészes, Kruvinosios skerdynes Teksase, La matanza de Texas, La matanza de Texas (2004), Massacre no Texas, Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre, Motorsagmassakren, Motorsavsmassakren, Non aprite quella porta, O Massacre da Serra Elétrica, O shizofrenis dolofonos me to prioni, Slaktiņš Teksasā, Tekisasu chênsô, Teksańska masakra piłą mechaniczną, Teksas Katliamı, Teksaški masakr motornom pilom, Teksaški pokol z motorko, Texas Chainsaw, Texase mootorsaemõrvad, Texasin moottorisahamurhat, Texaský masaker motorovou pílou, Texaský masakr motorovou pilou, Tử Thần Vùng Texas, Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι, Тексаско клане, Тексашки масакр моторном тестером, Техасская резня бензопилой, Техаська різанина бензопилою, द टेक्सास चेनसॉ मैसकर, テキサス・チェーンソー, 德州電鋸殺人狂, Teksasko klane, Teksaški masakr motornom testerom, La masacre en Texas, Tekhasskaya reznya benzopiloy, Pembantaian Gergaji Mesin Texas, 德州电锯杀人狂

Film rating

6.7
Rate 11 votes
6.2 IMDb
Write review

Film Trailers

All trailers
The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning - Trailer
The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning

Texas Chainsaw 3D
Texas Chainsaw 3D Detective, Thriller, Horror
2013, USA
5.0
Wrong Turn
Wrong Turn Thriller, Horror
2003, USA
7.0
The Texas Chain Saw Massacre
The Texas Chain Saw Massacre Horror, Thriller, Detective
1974, USA
7.0
Raised by Wolves
Raised by Wolves Horror
2014, USA
4.0
Leatherface
Leatherface Horror, Thriller
2017, USA
5.0
Friday the 13th
Friday the 13th Horror
2009, USA
6.0
Texas Chainsaw Massacre
Texas Chainsaw Massacre Crime, Horror, Thriller
2022, Bulgaria / USA
5.0
Strangers: Prey at Night
Strangers: Prey at Night Horror
2018, USA
5.0
Wrong Turn 5: Bloodlines
Wrong Turn 5: Bloodlines Horror
2012, USA
4.0
Wrong Turn 4: Bloody Beginnings
Wrong Turn 4: Bloody Beginnings Horror, Thriller
2011, USA / Germany
5.0
Wrong Turn 3: Left for Dead
Wrong Turn 3: Left for Dead Horror
2009, USA / Germany
4.0
The Hills Have Eyes 2
The Hills Have Eyes 2 Horror
2007, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more