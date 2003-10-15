|12 February 2004
|Russia
|18+
|12 October 2006
|Argentina
|18
|16 November 2006
|Australia
|R18+
|1 January 2004
|Austria
|18
|14 January 2004
|Bahrain
|12 February 2004
|Belarus
|7 February 2007
|Belgium
|24 November 2006
|Brazil
|18
|6 October 2006
|Canada
|18A
|9 March 2007
|Colombia
|16 November 2006
|Czechia
|10 November 2006
|Denmark
|4 April 2007
|Egypt
|10 November 2006
|Estonia
|9 January 2004
|Finland
|K-18
|7 February 2007
|France
|4 March 2004
|Georgia
|18 January 2007
|Germany
|13 October 2006
|Great Britain
|19 October 2006
|Greece
|K-17
|16 November 2006
|Hong Kong
|III
|19 February 2004
|Hungary
|18
|6 October 2006
|Iceland
|18
|3 March 2007
|Indonesia
|13 October 2006
|Ireland
|18
|17 November 2006
|Italy
|11 November 2006
|Japan
|R-15
|12 February 2004
|Kazakhstan
|24 January 2007
|Kuwait
|17 November 2006
|Latvia
|24 November 2006
|Lithuania
|N-16
|26 January 2007
|Mexico
|C
|16 November 2006
|Netherlands
|22 January 2004
|New Zealand
|R18
|13 February 2004
|Norway
|18
|5 January 2007
|Panama
|4 February 2004
|Philippines
|R-18
|10 November 2006
|Poland
|16
|16 November 2006
|Portugal
|M/18
|9 November 2006
|Singapore
|R21
|30 April 2004
|South Africa
|22 February 2007
|South Korea
|18
|3 November 2006
|Spain
|16 January 2004
|Sweden
|15
|5 October 2006
|Taiwan
|30 November 2006
|Thailand
|1 December 2006
|Turkey
|6 October 2006
|USA
|12 February 2004
|Ukraine
|9 September 2005
|Uruguay
|9 February 2007
|Venezuela
During her screen test, Erica Leerhsen screamed so loudly that people in other areas of the building phoned the police to report what sounded like a woman being attacked.