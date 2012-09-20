Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Frankenweenie
Kinoafisha Films Frankenweenie
Frankenweenie

, 2012
Frankenweenie
USA / Sci-Fi, Horror, Comedy, Animation / 18+
Trailers
Synopsis

Young Victor conducts a science experiment to bring his beloved dog Sparky back to life, only to face unintended, sometimes monstrous, consequences.

Cast

Winona Ryder
Conchata Ferrell
Martin Short
Tom Kenney
Martin Landau
Charlie Tahan
Director Tim Burton
Writer John August, Leonard Ripps, Tim Burton
Composer Danny Elfman
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2012
Online premiere 31 October 2012
World premiere 20 September 2012
Release date
11 October 2012 Russia WDSSPR 12+
1 November 2012 Argentina
25 October 2012 Australia
24 January 2013 Austria
11 October 2012 Belarus
17 October 2012 Belgium
2 November 2012 Brazil
4 January 2013 Bulgaria
5 October 2012 Canada
25 October 2012 Chile
5 October 2012 Colombia
3 January 2013 Czechia
10 January 2013 Denmark
9 November 2012 Estonia
31 October 2012 France
24 January 2013 Germany
17 October 2012 Great Britain
22 November 2012 Greece
18 October 2012 Hong Kong
19 October 2012 Iceland
17 October 2012 Ireland
17 January 2013 Italy
15 December 2012 Japan
11 October 2012 Kazakhstan
4 October 2012 Lebanon
23 November 2012 Lithuania
18 October 2012 Macao
25 October 2012 Malaysia
5 October 2012 Mexico
18 October 2012 Netherlands
18 October 2012 New Zealand
25 January 2013 Norway
5 October 2012 Paraguay
7 December 2012 Poland
18 October 2012 Portugal
5 October 2012 Romania
10 January 2013 Serbia
15 November 2012 Singapore
11 October 2012 South Korea
4 October 2012 Spain
11 January 2013 Sweden
26 October 2012 Taiwan
18 October 2012 Thailand
9 November 2012 Turkey
4 October 2012 UAE
5 October 2012 USA
18 October 2012 Ukraine
MPAA PG
Budget $39,000,000
Worldwide Gross $86,932,124
Production Walt Disney Pictures, Tim Burton Productions
Also known as
Frankenweenie, Chien de résurrection grotesque, Frankenvini, Chó Ma Frankenweenie, Ci atgyfodiad grotesg, Cù aiseirigh grotesque, Frankenkrancis, Frankenstajncek, Frankenvynis, Frankenweenie - domácí mazlícek, Frankenweenie - Ebcsont beforr, Frankenweenie: Domáci maznáčik, Kuri aranga grotesque, Madra aiséirí grotesque, Moje najdraže čudovište, Öbür Dünyadan Gelen Canavarlar, Франкенвини, Франкенвіні, Франкенуини, フランケンウィニー, 怪誕復活狗, 科学怪狗, 科學怪犬

Cartoon rating

6.6
Rate 25 votes
6.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2536 In the Sci-Fi genre  328 In the Horror genre  219 In the Comedy genre  654 In the Animation genre  310 In films of USA  1542 In films of 2012  73

Film Trailers

All trailers
Frankenweenie - trailer in russian
Frankenweenie - russian fragment 3
All trailers All Top Trailers on Our Channel

Quotes

Mr. Rzykruski Ladies and gentlemen. I think the confusion here is that you are all very ignorant. Is that right word, ignorant? I mean stupid, primitive,unenlightened. You do not understand science, so you are afraid of it. Like a dog is afraid of thunder or balloons. To you, science is magic and witchcraft because you have such small minds. I cannot make your heads bigger, but your children's heads, I can take them and crack them open. This is what I try to do, to get at their brains!
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more