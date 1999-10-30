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Poster of Toy Story 2
7.6
Kinoafisha Films Toy Story 2
7.6

Toy Story 2

, 1999
Toy Story 2
USA / Fairy Tale, Family, Animation, Comedy / 18+
Poster of Toy Story 2
7.6

Synopsis

When Woody is stolen by a toy collector, Buzz and his friends vow to rescue him, but Woody finds the idea of immortality in a museum tempting.

Cast

Tom Hanks
Tom Hanks
Woody
Tim Allen
Tim Allen
Buzz Lightyear
Joan Cusack
Joan Cusack
Jessie
Kelsey Grammer
Kelsey Grammer
Prospector
Don Rickles
Don Rickles
Mr. Potato Head
Jim Varney
Slinky Dog
Wallace Shawn
Wallace Shawn
Rex
John Ratzenberger
John Ratzenberger
Hamm
Annie Potts
Annie Potts
Bo Peep
Wayne Knight
Wayne Knight
Al McWhiggin
Director John Lasseter
Writer Pete Docter, Andrew Stanton, John Lasseter, Rita Hsiao, Doug Chamberlin, Ash Brannon, Chris Webb
Composer Randy Newman
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1999
Online premiere 3 February 2000
World premiere 30 October 1999
Release date
1 October 2009 Russia WDSSPR 6+
2 December 1999 Australia
2 February 2000 Belgium
30 October 1999 Brazil
24 November 1999 Canada
2 March 2000 Czechia
12 February 2000 Denmark
17 March 2000 Estonia
18 February 2000 Finland
2 February 2000 France
3 February 2000 Germany
4 February 2000 Great Britain
3 February 2000 Hong Kong
11 February 2000 Ireland
11 February 2000 Italy
11 March 2000 Japan
1 October 2009 Kazakhstan
17 December 1999 Mexico
5 May 2010 Netherlands
4 February 2000 Norway
11 February 2000 Portugal
18 December 1999 South Korea
21 January 2000 Spain
4 February 2000 Sweden
2 December 1999 Taiwan 0+
2 October 2009 USA
1 October 2009 Ukraine
MPAA G
Budget $90,000,000
Worldwide Gross $497,375,404
Production Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios
Also known as
Toy Story 2, Priča o igračkama 2, История игрушек 2, Câu Chuyện Đồ Chơi 2, Dastan-e asbab bazi 2, Histoire de jouets 2, Historia de juguetes 2, Lelulugu 2, O'yinchoqlar hikoyasi 2, Oyucan Hekaya 2, Oyuncak Hikayesi 2, Povestea jucăriilor 2, Povestea jucăriilor 2 - 3D, Rotaļlietu stāsts 2, Satamashoebis istoria 2, Svet igrač 2, Toi Sutôrî 2, Toy Story - Játékháború 2., Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa, Toy Story 2 in 3-D, Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue, Toy Story 2: Collector's Item, Toy Story 2: Em Busca de Woody, Toy Story 2: Los juguetes vuelven a la carga, Toy Story 2: Příběh hraček, Tzatzooa Shel Sippur 2, Žaislų istorija 2, Η ιστορία των παιχνιδιών 2, Играта на играчките 2, Історія іграшок 2, Ойыншықтар хикаясы 2, Прича о играчкама 2, トイ・ストーリー2, 反斗奇兵續集, 玩具总动员2, 玩具總動員2, Toy Story 2 - Woody & Buzz alla riscossa, 反斗奇兵2, Oyuncaq Hekayəsi 2, Toy Story II, Leikfangasaga 2, Příběh hraček 2

Cartoon rating

7.6
Rate 11 votes
7.9 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies 
Updated 19 February 2026

Quotes

Emperor Zurg Surrender, Buzz Lightyear. *I* have won.
Buzz Lightyear #2 I'll never give in. You killed my father!
Emperor Zurg No, Buzz. I *am* your father!
Buzz Lightyear #2 NOOOOOOOOOOOOOO!
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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