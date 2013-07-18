Menu
Poster of RED 2
Рейтинги
7.0 IMDb Rating: 6.6
20 posters
RED 2

RED 2

Red 2 18+
Synopsis

Retired C.I.A. agent Frank Moses reunites his unlikely team of elite operatives for a global quest to track down a missing portable nuclear device.
RED 2 - trailer in russian 1
RED 2  trailer in russian 1
Country USA
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2013
Online premiere 30 November 2013
World premiere 18 July 2013
Release date
1 August 2013 Russia Централ Партнершип 16+
1 August 2013 Argentina
1 August 2013 Australia
12 September 2013 Austria
1 August 2013 Belarus
7 August 2013 Belgium
2 August 2013 Brazil
2 August 2013 Bulgaria
19 July 2013 Canada
26 September 2013 Chile
18 July 2013 Croatia
8 August 2013 Denmark
26 July 2013 Estonia
30 August 2013 Finland
28 August 2013 France
11 September 2013 Germany
1 August 2013 Great Britain
18 July 2013 Greece
1 August 2013 Hong Kong
8 August 2013 Hungary
18 July 2013 India
2 August 2013 Ireland
18 July 2013 Israel
7 August 2013 Italy
31 July 2013 Kazakhstan
8 August 2013 Lebanon
8 August 2013 Mexico
6 August 2013 Netherlands
22 August 2013 New Zealand
15 August 2013 Peru
26 July 2013 Poland
8 August 2013 Portugal
22 August 2013 Slovakia
18 July 2013 South Korea
9 August 2013 Spain
16 August 2013 Sweden
19 July 2013 Taiwan
18 July 2013 Thailand
19 July 2013 USA
1 August 2013 Ukraine
9 August 2013 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $84,000,000
Worldwide Gross $148,075,565
Production Summit Entertainment, Di Bonaventura Pictures, DC Entertainment
Also known as
RED 2, Červený 2: Vo výslužbe a extrémne nebezpeční, CIA Tái Xuất 2, Greu de pensionat 2, Hızlı ve Emekli 2, Opasni penzioneri 2, Qirmizi 2, R.E.D. 2, R.E.D. 2 - Noch Älter. Härter. Besser., RED 2 - Aposentados e Ainda Mais Perigosos, Red 2: Ainda Mais Perigosos, RED 2: Umirovljeni, naoružani i iznimno opasni, RED 2., RED aģenti 2, RED Returns, RED Ritânzu, RED: Eriti ohtlikud agendid 2, RED: The Legend, REDリターンズ, Rizikinga Erzinti Diedukus 2, Upokojeni, oboroženi, nevarni 2, БСП - Бесни Страшни Пенсии 2, РЕД 2, РЭД 2, 超危險特工2：狠戰
Director
Dean Parisot
Dean Parisot
Cast
Bruce Willis
Bruce Willis
John Malkovich
John Malkovich
Lee Byung-hun
Lee Byung-hun
Helen Mirren
Helen Mirren
Anthony Hopkins
Anthony Hopkins
Cast and Crew
Film rating

7.0
Rate 35 votes
6.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1774
Film Reviews

Weteran Mc 29 September 2024, 22:33
"РЭД 2" - продолжение голливудского экшен боевика про боевых пенсионеров 2013 года с Брюсом Уиллисом в главной роли.
На бывших спецагентов… Read more…
patish 2 April 2015, 12:51
Первая часть не понравилась тем, что там все построено вокрук юмора на тему "старые пердуны снова трясут своими костями"... Во второй… Read more…
Quotes
Marvin She has talents you and I will never have.
Frank What talents?
Marvin People like her.
Han Cho Bai If she lives, this'll be good for your relationship. You're right.
Marvin And if there's one thing I know, it's women and covert ops.
Frank That's two things.
Han Cho Bai No, grasshopper. It is not.
Film Trailers
RED 2 - trailer in russian 1
RED 2 Trailer in russian 1
RED 2 - trailer in russian 2
RED 2 Trailer in russian 2
Stills
