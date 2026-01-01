Bringing Up Baby, La adorable revoltosa, Leoparden küßt man nicht, Ingen fara på taket, L'impossible Monsieur Bébé, Akachan kyôiku, As duas 'Feras', Baby You Have This, Beebiga kimpus, Crescând bebelușul, Det ordner seg nok, Drapieżne maleństwo, Duas Feras, Een lastige baby, Han, hun og leoparden, Hätä ei lue lakia, Hoe gaat 't met je baby, I gynaika me tin leopardali, L'impossible Mr Bébé, La fiera de mi niña, Leopárd kisasszony, Leopardí zena, Leopardul Suzanei, Levada da Breca, Mažylio auklėjimas, Nevolje sa bebom, Nősténytigris, Párducbébi, Quina fera de nena!, Silom dadilja, Susanna!, Tarbiat al-tefl, Tarbiyat e Baby, Tezavna vzgoja, Xypna, moro mou, Η γυναίκα με τη λεοπάρδαλη, Ξύπνα μωρό μου, Виховання крихітки, Воспитание крошки, Да отгледаш Бебчо, 育嬰奇譚, 赤ちゃん教育, Tehlikeli Bebek, A Levada da Breca, Nősténytigris(, 管教贝贝, 魔胎, 아이 양육, Susanna, 베이비 길들이기