Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Bringing Up Baby
8.0
Kinoafisha Films Bringing Up Baby
8.0

Bringing Up Baby

, 1938
Bringing Up Baby
USA / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Bringing Up Baby
8.0

Synopsis

While trying to secure a $1 million donation for his museum, a befuddled paleontologist is pursued by a flighty and often irritating heiress and her pet leopard, Baby.

Cast

Katharine Hepburn
Katharine Hepburn
Susan Vance
Cary Grant
Cary Grant
David Huxley
Charlie Ruggles
Major Applegate
Walter Catlett
Slocum
Barry Fitzgerald
Aloysius Gogarty
May Robson
Aunt Elizabeth
Fritz Feld
Fritz Feld
Dr. Lehman
Leona Roberts
Mrs. Gogarty
George Irving
Alexander Peabody
Tala Birell
Mrs. Lehman
Director Howard Hawks
Writer Dudley Nichols, Hagar Wilde
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 1938
World premiere 16 February 1938
Release date
16 February 1938 Russia 16+
7 March 1938 Brazil L
1 January 1941 France
18 March 1966 Germany
2 March 1938 Great Britain
17 August 1939 Japan G
16 February 1938 Kazakhstan
18 February 1938 USA
16 February 1938 Ukraine
Budget $1,073,000
Worldwide Gross $13,968
Production RKO Radio Pictures
Also known as
Bringing Up Baby, La adorable revoltosa, Leoparden küßt man nicht, Ingen fara på taket, L'impossible Monsieur Bébé, Akachan kyôiku, As duas 'Feras', Baby You Have This, Beebiga kimpus, Crescând bebelușul, Det ordner seg nok, Drapieżne maleństwo, Duas Feras, Een lastige baby, Han, hun og leoparden, Hätä ei lue lakia, Hoe gaat 't met je baby, I gynaika me tin leopardali, L'impossible Mr Bébé, La fiera de mi niña, Leopárd kisasszony, Leopardí zena, Leopardul Suzanei, Levada da Breca, Mažylio auklėjimas, Nevolje sa bebom, Nősténytigris, Párducbébi, Quina fera de nena!, Silom dadilja, Susanna!, Tarbiat al-tefl, Tarbiyat e Baby, Tezavna vzgoja, Xypna, moro mou, Η γυναίκα με τη λεοπάρδαλη, Ξύπνα μωρό μου, Виховання крихітки, Воспитание крошки, Да отгледаш Бебчо, 育嬰奇譚, 赤ちゃん教育, Tehlikeli Bebek, A Levada da Breca, Nősténytigris(, 管教贝贝, 魔胎, 아이 양육, Susanna, 베이비 길들이기

Film rating

8.0
Rate 21 votes
7.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  302 In the Comedy genre  64 In the Romantic genre  31 In films of USA  208 In films of 1938  3

Quotes

Mrs. Random Well who are you?
David Huxley I don't know. I'm not quite myself today.
Mrs. Random Well, you look perfectly idiotic in those clothes.
David Huxley These aren't *my* clothes.
Mrs. Random Well, where *are* your clothes?
David Huxley I've *lost* my clothes!
Mrs. Random But why are you wearing *these* clothes?
David Huxley Because I just went *GAY* all of a sudden!
Mrs. Random Now see here young man, stop this nonsense. What are you doing?
David Huxley I'm sitting in the middle of 42nd Street waiting for a bus.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Bringing Up Baby

His Girl Friday
His Girl Friday Comedy, Romantic, Drama
1940, USA
7.0
The Philadelphia Story
The Philadelphia Story Comedy, Romantic
1940, USA
8.0
Holiday
Holiday Comedy, Romantic
1938, USA
7.0
Adam's Rib
Adam's Rib Comedy, Romantic
1949, USA
7.0
The Awful Truth
The Awful Truth Romantic, Comedy
1937, USA
7.0
Only Angels Have Wings
Only Angels Have Wings Adventure, Drama, Romantic
1939, USA
7.0
To Have and Have Not
To Have and Have Not Adventure, Romantic, Musical, War
1944, USA
7.0
Sylvia Scarlett
Sylvia Scarlett Comedy, Romantic, Drama
1935, USA
6.0
An Affair to Remember
An Affair to Remember Romantic, Comedy, Drama
1957, USA
7.0
Away with Words
Away with Words Romantic
1999, Japan / Singapore / Hong Kong
6.0
Charade
Charade Comedy, Detective, Thriller
1963, USA
7.0
A Star Is Born
A Star Is Born Romantic, Musical, Drama
1954, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Trassa «More — more»
Trassa «More — more»
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Hungry
Hungry
2026, Great Britain, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more