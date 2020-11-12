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Poster of An Affair to Remember
7.5
Kinoafisha Films An Affair to Remember
7.5

An Affair to Remember

, 1957
An Affair to Remember
USA / Romantic, Comedy, Drama / 18+
Poster of An Affair to Remember
7.5

Synopsis

A couple falls in love and agrees to meet in six months at the Empire State Building - but will it happen?

Cast

Cary Grant
Cary Grant
Nickie Ferrante
Deborah Kerr
Deborah Kerr
Terry McKay
Richard Denning
Kenneth Bradley
Neva Patterson
Lois Clark
Cathleen Nesbitt
Grandmother Janou
Robert Q. Lewis
Self - Announcer
Charles Watts
Ned Hathaway
Fortunio Bonanova
Courbet
Jean Acker
Ballet Audience Member
Dorothy Adams
Mother at Rehearsal
Director Leo McCarey
Writer Delmer Daves, Leo McCarey, Mildred Cram, Donald Ogden Stewart
Composer Hugo Friedhofer
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 1957
World premiere 11 July 1957
Release date
8 November 1957 Austria 12
21 August 1957 Brazil L
2 October 1957 France
27 September 1957 Germany
4 October 1957 Ireland G
12 September 1957 Italy
23 October 1957 Japan G
7 October 1957 Portugal
11 July 1957 Romania AP
11 July 1957 Sweden 15
11 July 1957 USA
Worldwide Gross $3,873,965
Production Jerry Wald Productions
Also known as
An Affair to Remember, Algo para recordar, Die große Liebe meines Lebens, Elle et lui, Afera za pamćenje, Allt om kärlek, Als de grote liefde komt, Félévente randevú, Leo McCarey's An Affair to Remember, Love Affair (1957), Megale mou erota, Mitt livs eventyr, Nepozabna avantura, Nešto za sjećanje, Niezapomniany romans, O aventura de neuitat, O Grande Amor da Minha Vida, Romantik om bord, Stevnemøtet, Tarde Demais para Esquecer, Tú y yo, Un amore splendido, Unohtumaton rakkaus, Unutamadığım aşk, Zij en hij, Μεγάλε μου έρωτα, Една незабравима любов, Незабутній роман, Незабываемый роман, めぐり逢い（1957）, 金玉盟

Film rating

7.5
Rate 11 votes
7.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 November 2020

Quotes

Terry McKay Winter must be cold for those with no warm memories. We've already missed the Spring.
Nickie Ferrante Yes. This is probably my last chance.
Terry McKay Mine too.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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