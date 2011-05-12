7.5

We Need to Talk About Kevin

, 2011
We Need to Talk About Kevin
USA, Great Britain / Thriller, Drama / 18+
We Need to Talk About Kevin  trailer. первыпуск

Synopsis

Kevin's mother struggles to love her strange child, despite the increasingly dangerous things he says and does as he grows up. But Kevin is just getting started, and his final act will be beyond anything anyone imagined.

Cast

John C. Reilly
Tilda Swinton
Ezra Miller
James Chen
Alex Manette
Ashley Gerasimovich
Director Lynne Ramsay
Writer Lynne Ramsay, Rory Stewart Kinnear, Lionel Shriver
Composer Jonny Greenwood
Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2011
Online premiere 27 November 2011
World premiere 12 May 2011
Release date
19 January 2012 Russia Иноекино
17 November 2011 Australia MA15+
19 January 2012 Belarus
9 December 2011 Brazil
10 February 2012 Canada
13 April 2012 Estonia
20 April 2012 Finland
28 September 2011 France
16 August 2012 Germany
21 October 2011 Great Britain
21 October 2011 Ireland
10 February 2012 Italy
19 January 2012 Kazakhstan
1 December 2011 Netherlands
23 March 2012 Romania
26 July 2012 South Korea
14 March 2012 Spain 16
17 February 2012 Sweden
20 January 2012 USA R
19 January 2012 Ukraine
MPAA R
Budget $7,000,000
Worldwide Gross $9,807,372
Production BBC Film, UK Film Council, Footprint Investment Fund
Also known as
We Need to Talk About Kevin, Tenemos que hablar de Kevin, ...e ora parliamo di Kevin, Beszélnünk kell Kevinről, Cậu Bé Kevin, Chúng Ta Phải Nói Chuyện Về Kevin, E ora parliamo di Kevin, Hayavim ledaber al Kevin, Hvad med Kevin?, Il faut qu'on parle de Kevin, Kebin-e daehayeo, Kevin Hakkında Konuşmalıyız, Me peame rääkima Kevinist, Moramo razgovarati o Kevinu, Mums jāparunā par Kevinu, Musíme si pohovoriť o Kevinovi, Musíme si promluvit o Kevinovi, Musimy porozmawiać o Kevinie, Ngo yanji si okmo, Pasikalbėkime apie Keviną, Pogovoriti se morava o Kevinu, Poikani Kevin, Precisamos Falar Sobre o Kevin, Prepei na milisoume gia ton Kevin, Shounen wa zankoku-na yumi o iru, Temos de Falar Sobre Kevin, Trebuie sa vorbim despre Kevin, Vi må snakke om Kevin, Vi måste prata om Kevin, Wo erzi shi emo, Πρέπει να μιλήσουμε για τον Κέβιν, Морамо да разговарамо о Кевину, Трябва да поговорим за Кевин, Что-то не так с Кевином, Щось не так з Кевіном, 凯文怎么了, 凱文怎麼了？, 少年は残酷な弓を射る

7.4 IMDb

