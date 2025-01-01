Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Big Blue
Poster of The Big Blue
Рейтинги
7.8 IMDb Rating: 7.5
Rate
2 posters
Kinoafisha Films The Big Blue

The Big Blue

Le Grand lue / The Big Blue 18+
Напомним о выходе в прокат
Country France / USA / Italy
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 1988
World premiere 10 May 1988
Release date
11 May 1988 Russia 16+
10 November 1988 Australia
26 December 1988 Denmark
21 October 1988 Finland
11 January 1989 France
22 September 1988 Germany
24 February 1989 Great Britain
1 July 1988 Greece
2 August 1990 Hungary
27 September 2002 Italy
29 August 1992 Japan
11 May 1988 Kazakhstan
23 March 1989 Netherlands
8 April 1989 Philippines
14 October 1988 Portugal
15 May 1993 South Korea
1 February 1991 Sweden
10 May 1988 Switzerland
1 August 1989 Turkey
19 August 1988 USA
11 May 1988 Ukraine
6 April 1989 Uruguay
MPAA PG
Budget 80,000,000 FRF
Worldwide Gross $3,992,246
Production Gaumont, Les Films du Loup
Also known as
Le grand bleu, The Big Blue, Azul profundo, Det stora blå, Im Rausch der Tiefe, Veliko plavetnilo, Голубая бездна, A nagy kékség, Aperanto galazio, Den stora blåa, Den stora blåan, Derinlik Sarhoşluğu, Det store blå, Didžioji žydrynė, El gran azul, Imensidão Azul, Le grand bleu, version intégrale, Le grand bleu, version longue, Magická hlbočina, Magická hlubina, Suur sinine, Suuri sininen, Vertigem Azul, Wielki błękit, Απέραντο γαλάζιο, Безкрайна синева, Блакитна безодня, Велико плаветнило, グラン・ブルー, グラン・ブルー　オリジナル・バージョン, 碧海蓝天, 碧海藍天
Director
Luc Besson
Luc Besson
Cast
Rosanna Arquette
Rosanna Arquette
Jean-Marc Barr
Jean-Marc Barr
Jean Reno
Jean Reno
Paul Shenar
Sergio Castellitto
Sergio Castellitto
Cast and Crew
Similar films for The Big Blue
The Abyss 8.1
The Abyss (1989)
Nikita 7.2
Nikita (1990)
Subway 7.2
Subway (1985)
The Lady 6.2
The Lady (2011)
Angel-A 7.6
Angel-A (2005)
The Messenger: The Story of Joan of Arc 6.4
The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999)
I Always Wanted to Be a Gangster 7.0
I Always Wanted to Be a Gangster (2007)
The Crimson Rivers 6.7
The Crimson Rivers (2000)
Les visiteurs 7.5
Les visiteurs (1993)
Atlantis 7.1
Atlantis (1991)
Le Dernier Combat (The Last Battle) 7.2
Le Dernier Combat (The Last Battle) (1983)
Raise Your Head 6.4
Raise Your Head (2009)

Film rating

7.8
Rate 11 votes
7.5 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Listen to the
soundtrack The Big Blue
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more