ProductionCanal+, Centropolis Film Productions, Carolco Pictures
Also known as
Stargate, Stargate: La puerta del tiempo, Cổng Trời, Csillagkapu, Gwiezdne wrota, Hvězdná brána, Hviezdna brána, La porte des étoiles, Stargate - Tähtiportti, Stargate : La Porte des étoiles, Stargate, porta a les estrelles, Stargate: A Chave para o Futuro da Humanidade, Stargate: Puerta a las estrellas, Tähevärav, Yıldızlara Geçit, Žvaigždžių vartai, Zvezdna vrata, Zvjezdana vrata, Звездана капија, Звёздные врата, Зорная брама, Зоряна брама, Старгейт, स्टारगेट, 스타게이트, スターゲイト, 星際奇兵, Stargate: 15th Anniversary Extended Remastered Edition, Tähtiportti, Stargate (Director's Cut), Stargate - Das Tor zum Universum, Звездные врата, Stargate Puerta a las Estrellas, Stargate: Extended Edition, Stargate - A Chave para o Futuro da Humanidade, Stargate Ultimate Edition