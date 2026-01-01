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Poster of Stargate
7.1
Stargate - Trailer
Kinoafisha Films Stargate
7.1

Stargate

, 1994
Stargate
USA, France / Action, Adventure, Sci-Fi / 18+
Trailers
Poster of Stargate
7.1
Stargate - Trailer
Stargate  Trailer

Cast

Kurt Russell
Kurt Russell
Col. Jonathan 'Jack' O'Neil
James Spader
James Spader
Dr. Daniel Jackson
Jaye Davidson
Ra
Viveca Lindfors
Catherine Langford
Alexis Cruz
Skaara
Mili Avital
Sha'uri
Leon Rippy
Maj. Gen. W.O. West
John Diehl
Lt. Col. Charles Kawalsky
Carlos Lauchu
Anubis
Djimon Hounsou
Djimon Hounsou
Horus
Director Roland Emmerich
Writer Dean Devlin, Roland Emmerich
Composer David Arnold
Cast and Crew

Film details

Country USA / France
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 1994
World premiere 27 October 1994
Release date
16 February 1995 Australia
9 March 1995 Brazil 12
2 March 1995 Czechia 12+
24 March 1995 Denmark
1 February 1995 France
27 October 1994 Germany
6 January 1995 Great Britain
8 March 1995 Greece
27 April 1995 Hungary
18 March 2024 Iceland Unrated
6 January 1995 Ireland PG
20 January 1995 Italy
30 March 1995 Netherlands
28 October 1994 Norway
7 April 1995 Portugal
17 December 1994 South Korea 12
1 February 1995 Spain 7
12 May 1995 Sweden
3 March 1995 Turkey
28 October 1994 USA
MPAA PG-13
Budget $55,000,000
Worldwide Gross $196,567,262
Production Canal+, Centropolis Film Productions, Carolco Pictures
Also known as
Stargate, Stargate: La puerta del tiempo, Cổng Trời, Csillagkapu, Gwiezdne wrota, Hvězdná brána, Hviezdna brána, La porte des étoiles, Stargate - Tähtiportti, Stargate : La Porte des étoiles, Stargate, porta a les estrelles, Stargate: A Chave para o Futuro da Humanidade, Stargate: Puerta a las estrellas, Tähevärav, Yıldızlara Geçit, Žvaigždžių vartai, Zvezdna vrata, Zvjezdana vrata, Звездана капија, Звёздные врата, Зорная брама, Зоряна брама, Старгейт, स्टारगेट, 스타게이트, スターゲイト, 星際奇兵, Stargate: 15th Anniversary Extended Remastered Edition, Tähtiportti, Stargate (Director's Cut), Stargate - Das Tor zum Universum, Звездные врата, Stargate Puerta a las Estrellas, Stargate: Extended Edition, Stargate - A Chave para o Futuro da Humanidade, Stargate Ultimate Edition

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7 IMDb

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Stargate - Trailer
Stargate Trailer
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