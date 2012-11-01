Cast
Cast and Crew
Director
Oleg Fesenko
Writer
Gleb Shprigov
Composer
Maksim Dunaevskiy
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 38 minutes
Production year
2012
Online premiere
4 June 2014
World premiere
1 November 2012
Release date
|1 November 2012
|Russia
| Централ Партнершип
|12+
|1 November 2012
|Belarus
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|8 February 2016
|Great Britain
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|1 November 2012
|Kazakhstan
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|11 November 2012
|USA
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|1 November 2012
|Ukraine
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Budget
$15,000,000
Worldwide Gross
$1,206,794
Production
Central Partnership
Also known as
1812. Ulanskaya ballada, 1812: ulonų baladė, 1812. Balada Ulană, 1812. Lancers Ballad, 1812. Ulaanide ballaad, 1812. Ułańska ballada, 1812. Уланская баллада, ナポレオンの王冠 ～ロシア大決戦, Napoleon's War: 1812, 1812. Ulanska ballada