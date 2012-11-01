Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of 1812. Ulanskaya ballada
3.4
1812. Ulanskaya ballada - Trailer 1
Kinoafisha Films 1812. Ulanskaya ballada
3.4

1812. Ulanskaya ballada

, 2012
1812. Ulanskaya ballada
Russia / Adventure / 18+
Trailers
Poster of 1812. Ulanskaya ballada
3.4
1812. Ulanskaya ballada - Trailer 1
1812. Ulanskaya ballada  Trailer 1

Cast

Anton Sokolov
Anton Sokolov
Anna Chipovskaya
Anna Chipovskaya
Panna Beata
Valeriy Nikolaev
Valeriy Nikolaev
Svetlana Metkina
Sergey Bezrukov
Sergey Bezrukov
Poruchik Gorzhevskiy
Anatoliy Belyy
Anatoliy Belyy
Knyaz Kiknadze
Stanislav Duzhnikov
Stanislav Duzhnikov
Unter Ptukha
Olga Kabo
Olga Kabo
Pani Marta
Pawel Delag
Pawel Delag
Ledokhovskiy
Sveta Driga
Adel
Gediminas Adomaitis
Arman de Kolenkur
Egor Pazenko
Egor Pazenko
Director Oleg Fesenko
Writer Gleb Shprigov
Composer Maksim Dunaevskiy
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2012
Online premiere 4 June 2014
World premiere 1 November 2012
Release date
1 November 2012 Russia Централ Партнершип 12+
1 November 2012 Belarus
8 February 2016 Great Britain
1 November 2012 Kazakhstan
11 November 2012 USA
1 November 2012 Ukraine
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $1,206,794
Production Central Partnership
Also known as
1812. Ulanskaya ballada, 1812: ulonų baladė, 1812. Balada Ulană, 1812. Lancers Ballad, 1812. Ulaanide ballaad, 1812. Ułańska ballada, 1812. Уланская баллада, ナポレオンの王冠 ～ロシア大決戦, Napoleon's War: 1812, 1812. Ulanska ballada

Film rating

3.4
Rate 17 votes
2.5 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Russian Films 

Film Trailers

All trailers
1812. Ulanskaya ballada - Trailer 1
1812. Ulanskaya ballada Trailer 1
1812. Ulanskaya ballada - Clip 4
1812. Ulanskaya ballada Clip 4
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for 1812. Ulanskaya ballada

Has Anyone Seen My Girl?
Has Anyone Seen My Girl? Drama, Biography
2020, Russia
5.0
Musketeers Twenty Years After
Musketeers Twenty Years After Adventure
1992, Russia
6.0
The Adventures of Quentin Durward, Marksman of the Royal Guard
The Adventures of Quentin Durward, Marksman of the Royal Guard Adventure, History
1988, USSR
6.0
Klyuch salamandry
Klyuch salamandry Action, Adventure
2011, Russia / USA / Netherlands
5.0
Na kryuchke!
Na kryuchke! Romantic, Adventure
2010, Russia
5.0
D'Artanyan i tri mushketyora
D'Artanyan i tri mushketyora Musical, Adventure
1979, USSR
7.0
Spy
Spy War, Crime, Adventure
2012, Russia
5.0
Priklyucheniya v tridesyatom tsarstve
Priklyucheniya v tridesyatom tsarstve Family, Adventure, Fairy Tale
2010, Russia
3.0
Artefakt
Artefakt Drama, Thriller, Adventure, Sci-Fi
2009, Russia
3.0
The Three Musketeers
The Three Musketeers History, Adventure
2013, Russia
3.0
Otryad spetsyalnogo naznacheniya
Otryad spetsyalnogo naznacheniya War, Adventure
1987, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more