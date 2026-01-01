Menu
6.9 IMDb Rating: 6.8
4 posters
Kinoafisha Films Last Exit to Brooklyn

Last Exit to Brooklyn

Last Exit To Brooklin 18+
Country USA / Great Britain / West Germany
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 1989
World premiere 26 July 1989
Release date
26 July 1989 Russia 16+
24 October 1989 France
12 October 1989 Germany
5 January 1990 Great Britain 18
6 December 1991 Hungary
11 October 1989 Italy
26 July 1989 Kazakhstan
4 May 1990 USA
26 July 1989 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $1,730,005
Production Allied Filmmakers, Bavaria Film, Constantin Film
Also known as
Last Exit to Brooklyn, Letzte Ausfahrt Brooklyn, A Última Saída para Brooklyn, Az utolsó kijárat Brooklyn felé, Brooklyn'e Son Çıkış, Camino sin salida, Dernière sortie pour Brooklin, Dernière sortie pour Brooklyn, Noites Violentas no Brooklyn, Pääteasema Brooklyn, Piekielny Brooklyn, Poslední útěk do Brooklynu, Przeklęty Brooklyn, Sidste udkørsel til Brooklyn, Siste stopp Brooklyn, Slutstation Brooklyn, Teleftaia exodos sto Brooklyn, Ultima fermata Brooklyn, Última salida a Brooklyn, Última salida Brooklyn, Zadnji odcep za Brooklyn, Τελευταία έξοδος στο Μπρούκλυν, Τελευταία έξοδος: Μπρούκλυν, Последен изход за Бруклин, Последний поворот на Бруклин, ブルックリン最終出口, 布魯克林黑街
Director
Uli Edel
Uli Edel
Cast
Stephen Lang
Stephen Lang
Jennifer Jason Leigh
Jennifer Jason Leigh
Burt Young
Peter Dobson
Jerry Orbach
Jerry Orbach
6.9
29 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2020
