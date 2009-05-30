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Poster of The Hangover
7.9
The Hangover - Trailer 2
Kinoafisha Films The Hangover
7.9

The Hangover

, 2009
The Hangover
USA / Comedy / 18+
Trailers
Poster of The Hangover
7.9
The Hangover - Trailer 2
The Hangover  Trailer 2

Cast

Justin Bartha
Justin Bartha
Doug
Heather Graham
Heather Graham
Jade
Bradley Cooper
Bradley Cooper
Phil
Zach Galifianakis
Zach Galifianakis
Alan
Mike Tyson
Mike Tyson
Mike Tyson
Rachael Harris
Rachael Harris
Melissa
Ken Jeong
Ken Jeong
Mr. Chow
Ed Helms
Ed Helms
Stu
Sasha Barrese
Tracy
Jeffrey Tambor
Jeffrey Tambor
Sid
Director Todd Phillips
Writer Jon Lucas, Scott Moore
Composer Christophe Beck
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2009
Online premiere 12 June 2009
World premiere 30 May 2009
Release date
11 June 2009 Russia КАРО Премьер 16+
11 June 2009 Australia
11 June 2009 Belarus
21 August 2009 Brazil
19 June 2009 Bulgaria
2 June 2009 Canada 18A
24 July 2009 Denmark
19 June 2009 Estonia
24 June 2009 Finland
24 June 2009 France
22 July 2009 Germany
12 June 2009 Great Britain
16 July 2009 Greece
13 April 2024 Iceland Unrated
12 June 2009 Ireland
19 June 2009 Italy
3 July 2010 Japan
11 June 2009 Kazakhstan
12 October 2023 Latvia N16
2 June 2009 Lithuania
14 August 2009 Mexico
11 June 2009 Netherlands
11 June 2009 New Zealand R16
19 June 2009 Norway 15
18 June 2009 Portugal
11 June 2009 Slovakia 15
26 February 2013 South Korea 18
11 August 2009 Spain
10 June 2009 Sweden
5 June 2009 USA
11 June 2009 Ukraine
21 August 2009 Viet Nam
MPAA R
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $469,329,319
Production Warner Bros., Legendary Pictures, Green Hat Films
Also known as
The Hangover, ¿Qué pasó ayer?, Hangover, Very Bad Trip, Мальчишник в Вегасе, A Ressaca, B'Derekh L'Khatunah Otzrim B'Vegas, Ba Chàng Ngự Lâm, Baksmällan, Felekten Bir Gece, Hangover! Kieta Hanamuko to Shijô Saiaku no Futsukayoi, Kac Vegas, Kauhea kankkunen, Lendemain de veille, Mamurluk, Marea mahmureala, Másnaposok, Paģiras, Pagirios Las Vegase, Pařba ve Vegas, Pohmakas, Qué pasó Ayer, Resacón en Las Vegas, Ressaca a Las Vegas, Se Beber, Não Case!, Stopping in Vegas on the Way to a Wedding, Subaylıq Qonaqlığı, Tømmermænd i Vegas, Una notte da leoni, Vegasdagi bo'ydoqlik bazmi, Veqasda Oğlan qonaqlığı, Vo štvorici po opici, Το χανγκόβερ, Вегастағы бойдақтар кеші, Мамурлук у Вегасу, Последният ергенски запой, Похмілля у Вегасі, 행오버, ハングオーバー！　消えた花ムコと史上最悪の二日酔い, 宿醉, 醉後大丈夫, 醉爆伴郎團, La gueule de bois, The Hangover: Theatrical Version, Másnaposak, Hangover 1, Hangover Part 1, Se Beber, Não Case, Masnaposak, Resacon En Las Vegas 1, 행오버 1

Film rating

7.9
Rate 196 votes
7.7 IMDb
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In overall ranking  402 In the Comedy genre  85 In films of USA  274 In films of 2009  12

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soundtrack The Hangover

Quotes

Alan Garner What if Doug's dead? I can't afford to lose somebody close to me again, it hurts too much. I was so upset when my grandpa died.
Phil Wenneck How'd he die?
Alan Garner World War II.
Phil Wenneck Died in battle?
Alan Garner No, he was skiing in Vermont, it was just during World War II.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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