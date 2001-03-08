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Poster of A Knight's Tale
7.5
Kinoafisha Films A Knight's Tale
7.5

A Knight's Tale

, 2001
A Knight's Tale
USA / Adventure, Comedy, Romantic, Action / 18+
Poster of A Knight's Tale
7.5

Cast

Heath Ledger
Heath Ledger
William Thatcher
Shannyn Sossamon
Shannyn Sossamon
Jocelyn
Mark Addy
Mark Addy
Roland
Paul Bettany
Paul Bettany
Geoffrey Chaucer
Rufus Sewell
Rufus Sewell
Count Adhemar
Laura Fraser
Laura Fraser
Kate
Alan Tudyk
Alan Tudyk
Wat
Bérénice Bejo
Bérénice Bejo
Christiana
Scott Handy
Germaine
James Purefoy
James Purefoy
Colville
Director Brian Helgeland
Writer Brian Helgeland
Composer Carter Burwell
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 2001
Online premiere 22 January 2025
World premiere 8 March 2001
Release date
30 August 2001 Russia 12+
18 October 2001 Argentina
23 August 2001 Australia
7 September 2001 Austria
12 September 2001 Belgium
21 September 2001 Brazil
21 September 2001 Bulgaria
11 May 2001 Canada PG
28 September 2001 Colombia
30 August 2001 Czechia
5 October 2001 Denmark
24 October 2001 Egypt
14 September 2001 Estonia
5 October 2001 Finland
14 November 2001 France
6 September 2001 Germany
31 August 2001 Great Britain
14 September 2001 Greece
11 October 2001 Hong Kong
6 December 2001 Hungary
14 September 2001 Iceland
31 August 2001 Ireland
4 October 2001 Israel
9 November 2001 Italy
6 October 2001 Japan
29 August 2001 Kazakhstan
27 November 2001 Kuwait
30 August 2001 Malaysia
14 September 2001 Mexico
1 November 2001 Netherlands
28 August 2001 New Zealand
1 October 2001 Norway
27 September 2001 Peru
26 September 2001 Philippines
7 September 2001 Poland
11 May 2001 Portugal
27 September 2001 Singapore
25 August 2001 South Korea
7 September 2001 Spain
2 November 2001 Sweden
20 September 2001 Switzerland
14 September 2001 Turkey
11 May 2001 USA
29 August 2001 Ukraine
19 September 2001 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $65,000,000
Worldwide Gross $117,553,646
Production Columbia Pictures, Escape Artists, Finestkind
Also known as
A Knight's Tale, Corazón de caballero, Chevalier, Coração de Cavaleiro, Destino de caballero, En riddares historia, Història d'un cavaller, Huyền Thoại Hiệp Sĩ, Il destino di un cavaliere, Legenda o vitezu, Lovagregény, O thrylos enos ippoti, Obłędny rycerz, Povestea unui cavaler, Príbeh o rytierovi, Příběh rytíře, Ritarin tarina, Riterio žvaigždė, Ritter aus Leidenschaft, Rock You!, ROCK YOU! ロック・ユー！, Rüütli lugu, Şövalye, Vitezova usoda, Ο θρύλος ενός ιππότη, История рыцаря, Історія лицаря, Като рицарите, Прича о витезу, 圣战骑士, 騎士風雲錄, ロック・ユー!, Istoriya lytsarya, Priča o vitezu, Knight's Tale, Istoriya rytsarya, Kato ritsarite

Film rating

7.5
Rate 49 votes
7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1042 In the Adventure genre  237 In the Comedy genre  226 In the Romantic genre  140 In the Action genre  232 In films of USA  649 In films of 2001  15
Listen to the
soundtrack A Knight's Tale

Quotes

Wat You have been weighed.
Roland You have been measured.
Kate And you have absolutely...
Chaucer Been found wanting.
William Welcome to New World. God save you, if it is right that He should do so.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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