A Knight's Tale, Corazón de caballero, Chevalier, Coração de Cavaleiro, Destino de caballero, En riddares historia, Història d'un cavaller, Huyền Thoại Hiệp Sĩ, Il destino di un cavaliere, Legenda o vitezu, Lovagregény, O thrylos enos ippoti, Obłędny rycerz, Povestea unui cavaler, Príbeh o rytierovi, Příběh rytíře, Ritarin tarina, Riterio žvaigždė, Ritter aus Leidenschaft, Rock You!, ROCK YOU! ロック・ユー！, Rüütli lugu, Şövalye, Vitezova usoda, Ο θρύλος ενός ιππότη, История рыцаря, Історія лицаря, Като рицарите, Прича о витезу, 圣战骑士, 騎士風雲錄, ロック・ユー!, Istoriya lytsarya, Priča o vitezu, Knight's Tale, Istoriya rytsarya, Kato ritsarite