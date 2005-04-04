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Poster of Sahara
5.9
Kinoafisha Films Sahara
5.9

Sahara

, 2005
Sahara
Great Britain, USA, Spain, Germany / Action, Comedy, Adventure / 18+
Poster of Sahara
5.9

Cast

Matthew McConaughey
Matthew McConaughey
Dirk Pitt
Penelope Cruz
Penelope Cruz
Eva Rojas
Deyna Kassler
Lennie James
Lennie James
General Zateb Kazim
Delroy Lindo
Delroy Lindo
William H. Macy
William H. Macy
Nathan Osgood
Billy Seymour
Mark Wells
Rainn Wilson
Rainn Wilson
Rudi Gunn
Steve Zahn
Steve Zahn
Al Giordino
Glynn Turman
Glynn Turman
Director Breck Eisner
Writer James V. Hart, Clive Cussler, Thomas Dean Donnelly, Joshua Oppenheimer, John C. Richards
Composer Clint Mansell
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / USA / Spain / Germany
Runtime 2 hours 7 minutes
Production year 2005
Online premiere 1 February 2022
World premiere 4 April 2005
Release date
8 April 2005 Russia Централ Партнершип 12+
2 June 2005 Argentina
7 April 2005 Australia
3 June 2005 Austria
14 April 2005 Belarus
15 June 2005 Belgium
26 May 2005 Brazil
22 April 2005 Bulgaria
16 June 2005 Croatia
3 June 2005 Cyprus
9 June 2005 Czechia
8 July 2005 Denmark
20 April 2005 Egypt
22 July 2005 Estonia
8 July 2005 Finland
1 June 2005 France
2 June 2005 Germany
8 April 2005 Great Britain
15 April 2005 Greece
7 July 2005 Hong Kong
28 July 2005 Hungary
15 April 2005 Iceland
8 April 2005 Ireland
25 August 2005 Israel
22 April 2005 Italy
11 June 2005 Japan
14 April 2005 Kazakhstan
7 May 2005 Kuwait
8 July 2005 Lebanon
13 May 2005 Mexico
14 July 2005 Netherlands
15 July 2005 Panama
8 April 2005 Philippines
14 April 2005 Poland
21 April 2005 Portugal
23 September 2005 Romania
14 April 2005 Singapore
9 June 2005 Slovakia 12
24 June 2005 South Africa
24 June 2005 South Korea
22 April 2005 Spain
6 July 2005 Sweden
6 April 2005 Thailand
16 September 2005 Turkey
25 May 2005 UAE
8 April 2005 USA
14 April 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $130,000,000
Worldwide Gross $119,240,351
Production Paramount Pictures, Bristol Bay Productions, Baldwin Entertainment Group
Also known as
Sahara, Сахара, 2005撒哈拉, Sahāra, Sahara - Abenteuer in der Wüste, Sahara: Con Tàu Tử Thần, Szahara, Σαχάρα, सहारा: रोमांच की एक नई मंजिल, サハラ 死の砂漠を脱出せよ, 撒哈拉, 撒哈拉奇兵, 撒哈拉沙漠阻击战, 沙漠夺宝, Sahara - Le avventure di Dirk Pitt di Clive Cussler

Film rating

5.9
Rate 13 votes
6.1 IMDb
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Best Comedies 
Updated 11 June 2024
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soundtrack Sahara

Quotes

Rudi Gunn [Dirk wants Al to pull a "Panama"] What's a Panama?
Al Giordino It's a Navy thing.
Rudi Gunn I didn't know you were in Panama.
Al Giordino We weren't in Panama, we were in Nicaragua.
Rudi Gunn So why do you call it a Panama?
Al Giordino Because we thought we were in Panama!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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