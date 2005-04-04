|8 April 2005
|Russia
|Централ Партнершип
|12+
|2 June 2005
|Argentina
|7 April 2005
|Australia
|3 June 2005
|Austria
|14 April 2005
|Belarus
|15 June 2005
|Belgium
|26 May 2005
|Brazil
|22 April 2005
|Bulgaria
|16 June 2005
|Croatia
|3 June 2005
|Cyprus
|9 June 2005
|Czechia
|8 July 2005
|Denmark
|20 April 2005
|Egypt
|22 July 2005
|Estonia
|8 July 2005
|Finland
|1 June 2005
|France
|2 June 2005
|Germany
|8 April 2005
|Great Britain
|15 April 2005
|Greece
|7 July 2005
|Hong Kong
|28 July 2005
|Hungary
|15 April 2005
|Iceland
|8 April 2005
|Ireland
|25 August 2005
|Israel
|22 April 2005
|Italy
|11 June 2005
|Japan
|14 April 2005
|Kazakhstan
|7 May 2005
|Kuwait
|8 July 2005
|Lebanon
|13 May 2005
|Mexico
|14 July 2005
|Netherlands
|15 July 2005
|Panama
|8 April 2005
|Philippines
|14 April 2005
|Poland
|21 April 2005
|Portugal
|23 September 2005
|Romania
|14 April 2005
|Singapore
|9 June 2005
|Slovakia
|12
|24 June 2005
|South Africa
|24 June 2005
|South Korea
|22 April 2005
|Spain
|6 July 2005
|Sweden
|6 April 2005
|Thailand
|16 September 2005
|Turkey
|25 May 2005
|UAE
|8 April 2005
|USA
|14 April 2005
|Ukraine