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Poster of Wimbledon
6.4
Kinoafisha Films Wimbledon
6.4

Wimbledon

, 2004
Wimbledon
Great Britain, France / Romantic, Comedy / 18+
Poster of Wimbledon
6.4

Cast

Kirsten Dunst
Kirsten Dunst
Lizzie Bradbury
Paul Bettany
Paul Bettany
Peter Colt
Jon Favreau
Jon Favreau
Ron Roth
Robert Lindsay
Ian Frazier
James McAvoy
James McAvoy
Carl Colt
Sam Neill
Sam Neill
Dennis Bradbury
Nikolaj Coster-Waldau
Nikolaj Coster-Waldau
Dieter Prohl
Eleanor Bron
Augusta Colt
Austin Nichols
Jake Hammond
Bernard Hill
Edward Colt
Director Richard Loncraine
Writer Adam Brooks, Jennifer Flackett, Mark Levin
Composer Edward Shearmur
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / France
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2004
Online premiere 10 November 2004
World premiere 13 September 2004
Release date
11 November 2004 Russia 12+
11 November 2004 Belarus
22 October 2004 Brazil
20 October 2004 France
24 March 2005 Germany
24 September 2004 Great Britain
24 September 2004 Ireland
10 June 2005 Italy
11 November 2004 Kazakhstan
8 October 2004 Norway
13 September 2004 Sweden 7
13 September 2004 USA
11 November 2004 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $31,000,000
Worldwide Gross $41,682,237
Production Universal Pictures, StudioCanal, Working Title Films
Also known as
Wimbledon, Wimbledon - Spiel, Satz und... Liebe, La plus belle victoire, Wimbledon - Amor en juego, Divoká karta, Erotas me tin proti... balia, Mũi Tên Gãy, Vimbldona, Wimbledon - Encontro Perfeito, Wimbledon - Szerva itt, szerelem ott, Wimbledon (El amor está en juego), Wimbledon: O Jogo do Amor, Wimbledon: Zápas o lásku, Вимблдон/Vimbldon, Вімблдон, Уимблдон, Уимбълдън, ウィンブルドン, 情定温布尔登, 温布尔登, 網住愛情, 网住爱情, Wimbledon: El amor está en juego, 윔블던

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 26 August 2024

Quotes

Lizzie Bradbury Hit this one, and I'll sleep with you.
[ball hits an official]
Lizzie Bradbury Too bad. You could've used the workout.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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