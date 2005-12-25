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Poster of Casanova
6.3
Casanova - Trailer
Kinoafisha Films Casanova
6.3

Casanova

, 2005
Casanova
USA / Drama, Comedy, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Casanova
6.3
Casanova - Trailer
Casanova  Trailer

Synopsis

Heath Ledger plays the fabled romantic as a man who, after failing to win the affection of a particular Venetian woman, strives to discover the real meaning of love.

Cast

Heath Ledger
Heath Ledger
Casanova
Sienna Miller
Sienna Miller
Francesca
Jeremy Irons
Jeremy Irons
Pucci
Oliver Platt
Oliver Platt
Paprizzio
Lena Olin
Lena Olin
Andrea
Charlie Cox
Charlie Cox
Natalie Dormer
Natalie Dormer
Lauren Cohan
Lauren Cohan
Omid Djalili
Omid Djalili
Lupo
Stephen Greif
Donato
Ken Stott
Ken Stott
Dalfonso
Helen McCrory
Helen McCrory
Casanova's Mother
Director Lasse Hallström
Writer Michael Cristofer, Jeffrey Hatcher, Kimberly Simi
Composer Alexandre Desplat
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2005
Online premiere 9 February 2006
World premiere 25 December 2005
Release date
2 February 2006 Russia Каскад 16+
2 February 2006 Belarus
10 March 2006 Brazil
16 March 2006 Czechia
1 September 2006 Germany
19 June 2006 Great Britain
17 February 2006 Italy
2 February 2006 Kazakhstan
23 March 2006 Portugal
10 March 2006 South Korea
27 January 2006 Sweden
25 December 2005 USA
2 February 2006 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $37,691,795
Production Touchstone Pictures, The Mark Gordon Company, Gondola Pictures
Also known as
Casanova, Казанова, Kazanova, Femur, Giacomo Casanova, Tay Sát Gái, カサノバ, 卡萨诺瓦, 濃情威尼斯

Film rating

6.3
Rate 16 votes
6.5 IMDb
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Best Comedies 
Updated 22 February 2023

Film Trailers

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Casanova Trailer
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Quotes

Dalfonso You are charged with heresy. To wit: fornicating with a novice!
Casanova She was hardly a novice.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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