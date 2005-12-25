Cast
Cast and Crew
Composer
Alexandre Desplat
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 52 minutes
Production year
2005
Online premiere
9 February 2006
World premiere
25 December 2005
Release date
|2 February 2006
|Russia
| Каскад
|16+
|2 February 2006
|Belarus
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|10 March 2006
|Brazil
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|16 March 2006
|Czechia
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|1 September 2006
|Germany
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|19 June 2006
|Great Britain
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|17 February 2006
|Italy
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|2 February 2006
|Kazakhstan
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|23 March 2006
|Portugal
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|10 March 2006
|South Korea
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|27 January 2006
|Sweden
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|25 December 2005
|USA
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|2 February 2006
|Ukraine
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MPAA
R
Worldwide Gross
$37,691,795
Production
Touchstone Pictures, The Mark Gordon Company, Gondola Pictures
Also known as
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