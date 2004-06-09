|14 October 2004
|Russia
|UPI
|16+
|9 September 2004
|Argentina
|17 June 2004
|Australia
|8 October 2004
|Austria
|6 October 2004
|Bahrain
|14 October 2004
|Belarus
|15 September 2004
|Belgium
|10 September 2004
|Brazil
|15 October 2004
|Bulgaria
|25 June 2004
|Canada
|16 September 2004
|Chile
|14 January 2005
|China
|10 September 2004
|Colombia
|9 September 2004
|Czechia
|17 September 2004
|Denmark
|24 November 2004
|Egypt
|8 October 2004
|Estonia
|17 September 2004
|Finland
|15 September 2004
|France
|4 November 2004
|Georgia
|7 October 2004
|Germany
|3 September 2004
|Great Britain
|1 October 2004
|Greece
|23 September 2004
|Hong Kong
|16 September 2004
|Hungary
|10 September 2004
|Iceland
|3 September 2004
|India
|3 September 2004
|Ireland
|9 September 2004
|Israel
|3 September 2004
|Italy
|18 December 2004
|Japan
|14 October 2004
|Kazakhstan
|15 September 2004
|Kuwait
|10 September 2004
|Latvia
|7 September 2004
|Malta
|24 September 2004
|Mexico
|16 September 2004
|Netherlands
|9 September 2004
|New Zealand
|13 September 2004
|North Macedonia
|3 September 2004
|Norway
|3 September 2004
|Panama
|8 September 2004
|Philippines
|10 September 2004
|Poland
|9 September 2004
|Portugal
|10 September 2004
|Romania
|2 September 2004
|Singapore
|8 September 2004
|Slovakia
|10 September 2004
|South Africa
|27 August 2004
|South Korea
|10 September 2004
|Spain
|8 October 2004
|Sweden
|3 September 2004
|Switzerland
|3 September 2004
|Taiwan
|2 September 2004
|Thailand
|6 October 2004
|Turkey
|15 September 2004
|UAE
|17 June 2004
|USA
|14 October 2004
|Ukraine
|26 November 2004
|Uruguay
|10 September 2004
|Venezuela