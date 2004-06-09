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Poster of The Terminal
7.8
The Terminal - Trailer
Kinoafisha Films The Terminal
7.8

The Terminal

, 2004
The Terminal
USA / Romantic, Drama / 18+
Trailers
Poster of The Terminal
7.8
The Terminal - Trailer
The Terminal  Trailer

Cast

Tom Hanks
Tom Hanks
Viktor Navorski
Catherine Zeta-Jones
Catherine Zeta-Jones
Amelia Warren
Stanley Tucci
Stanley Tucci
Frank Dixon
Chi McBride
Chi McBride
Mulroy
Diego Luna
Diego Luna
Enrique Cruz
Barry Shabaka Henley
Barry Shabaka Henley
Thurman
Zoe Saldana
Zoe Saldana
Dolores Torres
Eddie Jones
Salchak
Kevin Ryder
Kumar Pallana
Gupta Rajan
Jude Ciccolella
Jude Ciccolella
Karl Iverson
Director Steven Spielberg
Writer Andrew Niccol, Sacha Gervasi, Jeff Nathanson
Composer John Williams
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 8 minutes
Production year 2004
Online premiere 15 December 2016
World premiere 9 June 2004
Release date
14 October 2004 Russia UPI 16+
9 September 2004 Argentina
17 June 2004 Australia
8 October 2004 Austria
6 October 2004 Bahrain
14 October 2004 Belarus
15 September 2004 Belgium
10 September 2004 Brazil
15 October 2004 Bulgaria
25 June 2004 Canada
16 September 2004 Chile
14 January 2005 China
10 September 2004 Colombia
9 September 2004 Czechia
17 September 2004 Denmark
24 November 2004 Egypt
8 October 2004 Estonia
17 September 2004 Finland
15 September 2004 France
4 November 2004 Georgia
7 October 2004 Germany
3 September 2004 Great Britain
1 October 2004 Greece
23 September 2004 Hong Kong
16 September 2004 Hungary
10 September 2004 Iceland
3 September 2004 India
3 September 2004 Ireland
9 September 2004 Israel
3 September 2004 Italy
18 December 2004 Japan
14 October 2004 Kazakhstan
15 September 2004 Kuwait
10 September 2004 Latvia
7 September 2004 Malta
24 September 2004 Mexico
16 September 2004 Netherlands
9 September 2004 New Zealand
13 September 2004 North Macedonia
3 September 2004 Norway
3 September 2004 Panama
8 September 2004 Philippines
10 September 2004 Poland
9 September 2004 Portugal
10 September 2004 Romania
2 September 2004 Singapore
8 September 2004 Slovakia
10 September 2004 South Africa
27 August 2004 South Korea
10 September 2004 Spain
8 October 2004 Sweden
3 September 2004 Switzerland
3 September 2004 Taiwan
2 September 2004 Thailand
6 October 2004 Turkey
15 September 2004 UAE
17 June 2004 USA
14 October 2004 Ukraine
26 November 2004 Uruguay
10 September 2004 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $219,100,084
Production Dreamworks Pictures, Amblin Entertainment, Parkes/MacDonald Image Nation
Also known as
The Terminal, Terminal, La terminal, Terminál, Terminalen, Терминал, Không Tổ Quốc, Le terminal, Lidosta, O Terminal, Phi Trường, Terminaali, Terminal de Aeroporto, Terminalas, Terminalul, Терминалът, Термінал, द टर्मिनल, ターミナル, 候机楼, 单程机票, 幸福终点站, 機場客運站, 爱你无国界, 航站奇缘, 航站情緣, 터미널, Otogar, Steven Spielberg's The Terminal

Film rating

7.8
Rate 46 votes
7.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  480 In the Romantic genre  65 In the Drama genre  219 In films of USA  326 In films of 2004  12
Updated 8 December 2023

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Quotes

Officer Dolores Torres Let me ask you something, Mr. Navorski. Why do you wait here two hours every day when I've told you there's nothing I can do for you - that your new visa will not arrive until your country is recognized by the United States?
Viktor Navorski You... you have two stamp. One red, one green.
Officer Dolores Torres So?
Viktor Navorski So, I have chance go New York, 50-50.
Officer Dolores Torres [laughs] Yes, that's a beautiful way to look at it. But America doesn't work that way.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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