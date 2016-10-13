Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Inferno
7.0

Inferno

, 2016
Inferno
USA, Japan, Turkey, Hungary / Thriller, Adventure / 18+
Inferno trailer in russian 2

Synopsis

When Robert Langdon wakes up in an Italian hospital with amnesia, he teams up with Dr. Sienna Brooks, and together they must race across Europe against the clock to foil a deadly global plot.

Cast

Tom Hanks
Tom Hanks
Felicity Jones
Felicity Jones
Ben Foster
Ben Foster
Omar Sy
Omar Sy
Irfan Khan
Irfan Khan
Ana Ularu
Ana Ularu
Director Ron Howard
Writer David Koepp, Dan Brown
Composer Hans Zimmer
Cast and Crew

Film details

Country USA / Japan / Turkey / Hungary
Runtime 2 hours 1 minute
Production year 2016
Online premiere 13 October 2016
World premiere 13 October 2016
Release date
13 October 2016 Russia WDSSPR 16+
13 October 2016 Australia
13 October 2016 Belarus
28 October 2016 Brazil
28 October 2016 Canada
28 October 2016 China
13 October 2016 Denmark
14 October 2016 Estonia
9 November 2016 France
13 October 2016 Germany
14 October 2016 Great Britain
13 October 2016 Greece
14 October 2016 Ireland
13 October 2016 Israel
13 October 2016 Italy
28 October 2016 Japan
13 October 2016 Kazakhstan
14 October 2016 Lithuania
13 October 2016 Netherlands
13 October 2016 Slovakia
19 October 2016 South Korea
14 October 2016 Spain
14 October 2016 Sweden
9 November 2016 Switzerland
10 November 2016 Thailand
28 October 2016 USA
13 October 2016 Ukraine
14 October 2016 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $75,000,000
Worldwide Gross $220,021,259
Production Columbia Pictures, Imagine Entertainment, LStar Capital
Also known as
Inferno, Инферно, Cehennem, Ha'toffet, Hỏa Ngục, Ад, Інферно, इन्फर्नो: नर्क की आग़, インフェルノ, 但丁密码, 地獄

Film rating

7.0
Rate 33 votes
6.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1863 In the Thriller genre  354 In the Adventure genre  384 In films of USA  1133 In films of Japan  67 In films of Turkey  3 In films of Hungary  2 In films of 2016  83

Film Trailers

All trailers
Inferno - trailer in russian 2
Inferno Trailer in russian 2
Inferno - trailer in russian
Inferno Trailer in russian
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Inferno

Quotes

Robert Langdon [direct] The greatest sins in human history have been committed in the name of love.
[shaking head]
Robert Langdon No one will look on this act and call it love.
Sienna Brooks [resigned] They'll be alive. What does it matter what they say about us?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more