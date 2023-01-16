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Poster of Last Tango in Paris
6.7
Kinoafisha Films Last Tango in Paris
6.7

Last Tango in Paris

, 1972
Last Tango in Paris / Ultimo tango a Parigi
France, Italy / Drama / 18+
Poster of Last Tango in Paris
6.7

Synopsis

A young Parisian woman meets a middle-aged American businessman who demands their clandestine relationship be based only on sex.

Cast

Marlon Brando
Marlon Brando
Paul
Maria Schneider
Maria Schneider
Jeanne
Jean-Pierre Léaud
Jean-Pierre Léaud
Massimo Girotti
Catherine Allégret
Catherine
Laura Betti
Maria Michi
La mère de Rosa
Maria Michi
La mère de Rosa
Giovanna Galletti
La prostituée
Giovanna Galletti
La prostituée
Gitt Magrini
La mère de Jeanne
Gitt Magrini
La mère de Jeanne
Director Bernardo Bertolucci
Writer Agnès Varda, Jean-Louis Trintignant, Bernardo Bertolucci, Franco Arcalli
Composer Gato Barbieri
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 1972
Online premiere 19 August 2011
World premiere 14 October 1972
Release date
25 January 2001 Czechia 15+
9 March 1973 Finland
15 December 1972 France
29 March 1973 Germany
27 January 1973 Great Britain
19 August 2010 Greece
15 December 1972 Italy
23 June 1973 Japan
30 April 1974 Portugal
21 December 1996 South Korea 18
14 October 1972 USA
MPAA NC-17
Budget $1,250,000
Worldwide Gross $36,183,066
Production Produzioni Europee Associate (PEA), Les Productions Artistes Associés
Also known as
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Film rating

6.7
Rate 11 votes
6.8 IMDb
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Updated 16 January 2023
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soundtrack Last Tango in Paris

Quotes

Paul There's some butter in the kitchen.
Jeanne So you're here? Why didn't you answer?
Paul Go get the butter.
Jeanne I have to hurry. I have a cab downstairs waiting.
Paul Go get the butter.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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