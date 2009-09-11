Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Cracks
6.8
Kinoafisha Films Cracks
6.8

Cracks

, 2009
Cracks
Great Britain, Ireland / Drama / 18+
Poster of Cracks
6.8

Synopsis

A look at the lives and relationships among girls at an elite boarding school.

Cast

Eva Green
Eva Green
Miss G
Juno Temple
Juno Temple
Di
Maria Valverde
Maria Valverde
Fiamma
Imogen Poots
Imogen Poots
Poppy
Ellie Nunn
Lily
Adele McCann
Laurel
Zoe Carroll
Rosie
Clemmie Dugdale
Fuzzy
Sinéad Cusack
Sinéad Cusack
Miss Nieven
Helen Norton
Matron
Director Jordan Scott
Writer Ben Court, Caroline Ip, Jordan Scott, Sheila Kohler
Composer Javier Navarrete
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / Ireland
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2009
Online premiere 4 December 2009
World premiere 11 September 2009
Release date
11 September 2009 Russia 16+
30 December 2009 France
26 April 2012 Germany
4 December 2009 Great Britain
11 September 2009 Kazakhstan
18 October 2012 Portugal
28 July 2010 South Korea 18
4 December 2009 USA
11 September 2009 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $101,860
Production Antena 3 Films, Bord Scannán na hÉireann / The Irish Film Board, Cracks the Film
Also known as
Cracks, Secret of the Girl School, Sedução, Bigonahiye Gerefte Shode, Đổ Vỡ, Inocência Roubada, Iskilimai, Merülések, Oskuldens tid, Pęknięcia, To paihnidi tis apoplanisis, Viattomuuden uhrit, Το παιχνίδι της αποπλάνησης, Пукнатини, Трещины, Тріщини, 汚れなき情事, 크랙

Film rating

6.8
Rate 13 votes
6.6 IMDb

Quotes

Miss G The most important thing in life is desire. You can achieve anything you want. The world is yours for the taking. Nothing is impossible for you, my girls. All you need is to desire it.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Cracks

Euphoria
Euphoria Drama
2017, Germany
6.0
Away
Away Drama
2016, Great Britain
6.0
Womb
Womb Drama
2010, Germany / France / Hungary
6.0
Perfect Sense
Perfect Sense Romantic, Drama
2010, Germany / Great Britain
7.0
The Dreamers
The Dreamers Adult, Drama
2003, France / Great Britain / Italy
7.0
Franklyn
Franklyn Thriller, Romantic, Sci-Fi, Drama
2008, Great Britain / France
6.0
White Bird in a Blizzard
White Bird in a Blizzard Thriller, Drama
2013, France
7.0
Vita and Virginia
Vita and Virginia Drama, Romantic, Biography
2018, Great Britain / Ireland
6.0
Comes a Bright Day
Comes a Bright Day Thriller
2011, Great Britain
5.0
Repeaters
Repeaters Action, Sci-Fi
2010, Canada
5.0
Chloe
Chloe Thriller, Drama
2009, USA / Canada / France
6.0
Arsène Lupin
Arsène Lupin Mystery, Comedy, Romantic, Crime, Action, Adventure
2004, France / Italy / Spain / Great Britain
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Hungry
Hungry
2026, Great Britain, Thriller
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Trassa «More — more»
Trassa «More — more»
2026, Russia, Comedy
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more