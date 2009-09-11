Cast
Cast and Crew
Director
Jordan Scott
Writer
Ben Court, Caroline Ip, Jordan Scott, Sheila Kohler
Composer
Javier Navarrete
Film details
Country
Great Britain / Ireland
Runtime
1 hour 44 minutes
Production year
2009
Online premiere
4 December 2009
World premiere
11 September 2009
Release date
|11 September 2009
|Russia
|
|16+
|30 December 2009
|France
|
|
|26 April 2012
|Germany
|
|
|4 December 2009
|Great Britain
|
|
|11 September 2009
|Kazakhstan
|
|
|18 October 2012
|Portugal
|
|
|28 July 2010
|South Korea
|
|18
|4 December 2009
|USA
|
|
|11 September 2009
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Worldwide Gross
$101,860
Production
Antena 3 Films, Bord Scannán na hÉireann / The Irish Film Board, Cracks the Film
Also known as
Cracks, Secret of the Girl School, Sedução, Bigonahiye Gerefte Shode, Đổ Vỡ, Inocência Roubada, Iskilimai, Merülések, Oskuldens tid, Pęknięcia, To paihnidi tis apoplanisis, Viattomuuden uhrit, Το παιχνίδι της αποπλάνησης, Пукнатини, Трещины, Тріщини, 汚れなき情事, 크랙