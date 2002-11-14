Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Coast Guard
6.0
Kinoafisha Films The Coast Guard
6.0

The Coast Guard

, 2002
Hae anseon / Coast Guard
South Korea / Action, War, Drama / 18+
Poster of The Coast Guard
6.0

Cast

Kim Jeong-hak
Kim Sang-byeong
Park Ji-a
Jang Dong-gun
Kang Sang-byeong
Ji-a Park
Mi-yeong
Yoo Hae-jin
Yoo Hae-jin
Cheol-gu
Jin Jeong
Kim Gu-taek
Kim Gang-woo
Jo Il-byeong
Park Yoon-jae
Soldier Yoon
Kim Tae-woo
Kim Yeong-jae
Medic
Director Kim Ki Duk
Writer Kim Ki Duk
Composer Byung-hoon Lee, Jang Young-gyu
Cast and Crew

Film details

Country South Korea
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2002
World premiere 14 November 2002
Release date
31 January 2004 Russia
31 January 2004 Belarus
31 August 2004 France
31 January 2004 Kazakhstan
22 November 2002 South Korea
31 January 2004 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $2,442,863
Production LJ Film
Also known as
Haeanseon, The Coast Guard, A Guarda Costeira, A parti őr, Coast Guard, Guardia costera, Hae anseon, La guardia costiera, Paza de coasta, Sahil Mühafizeçileri, Strażnik wybrzeża, Берегова охорона, Береговая охрана, コースト・ガード, 海岸線

Film rating

6.0
Rate 10 votes
6.4 IMDb
Updated 25 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Coast Guard

Paran daemun / Birdcage Inn
Paran daemun / Birdcage Inn Drama
1998, South Korea
6.0
Breath
Breath Drama
2007, South Korea
6.0
Samaritan Girl
Samaritan Girl Drama
2003, South Korea
6.0
Bad Guy
Bad Guy Drama
2001, South Korea
6.0
Crocodile
Crocodile Drama
1996, South Korea
6.0
Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring
Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring Drama
2003, South Korea / Germany
7.0
Arirang
Arirang Drama, Documentary
2011, South Korea
6.0
Time
Time Drama, Romantic
2006, Japan / South Korea
7.0
Dream
Dream Drama
2008, South Korea
6.0
The Bow
The Bow Drama
2005, South Korea / Japan
6.0
Address Unknown
Address Unknown Drama
2001, South Korea
6.0
Real Fiction
Real Fiction Crime, Drama
2000, South Korea
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more