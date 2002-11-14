Similar films for The Coast Guard
Paran daemun / Birdcage Inn Drama
1998, South Korea
6.0
Breath Drama
2007, South Korea
6.0
Samaritan Girl Drama
2003, South Korea
6.0
Bad Guy Drama
2001, South Korea
6.0
Crocodile Drama
1996, South Korea
6.0
Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring Drama
2003, South Korea / Germany
7.0
Arirang Drama, Documentary
2011, South Korea
6.0
Time Drama, Romantic
2006, Japan / South Korea
7.0
Dream Drama
2008, South Korea
6.0
The Bow Drama
2005, South Korea / Japan
6.0
Address Unknown Drama
2001, South Korea
6.0
Real Fiction Crime, Drama
2000, South Korea
6.0