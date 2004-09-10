Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Shark Tale
Poster of Shark Tale
Рейтинги
6.7 IMDb Rating: 6
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Shark Tale

Shark Tale

Shark Tale 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2004
Online premiere 1 June 2022
World premiere 10 September 2004
Release date
23 December 2004 Russia 12+
7 October 2004 Argentina
20 September 2004 Australia
15 October 2004 Austria
10 November 2004 Bahrain
24 October 2004 Belarus
13 October 2004 Belgium
8 October 2004 Brazil
25 February 2005 Bulgaria
1 October 2004 Canada
7 October 2004 Chile
29 April 2005 China
16 December 2004 Croatia
14 October 2004 Czechia
17 December 2004 Denmark
12 January 2005 Egypt
4 February 2005 Estonia
10 December 2004 Finland
13 October 2004 France
16 December 2004 Georgia
14 October 2004 Germany
15 October 2004 Great Britain
24 December 2004 Greece
16 December 2004 Hong Kong
28 October 2004 Hungary
15 October 2004 Iceland
19 November 2004 India
12 November 2004 Indonesia
15 October 2004 Ireland
29 September 2004 Israel
25 February 2005 Italy
5 March 2005 Japan
29 October 2004 Kazakhstan
13 November 2004 Kuwait
4 February 2005 Latvia
11 November 2004 Lebanon
25 March 2005 Lithuania
10 July 2005 Madagascar
8 October 2004 Mexico
7 October 2004 Netherlands
20 September 2004 New Zealand
26 December 2004 Norway
29 October 2004 Panama
7 October 2004 Peru
6 October 2004 Philippines
15 October 2004 Poland
30 September 2004 Portugal
10 December 2004 Romania
11 November 2004 Serbia
4 November 2004 Singapore
14 October 2004 Slovakia
28 October 2004 Slovenia
31 December 2004 South Africa
7 January 2005 South Korea
8 October 2004 Spain
25 December 2004 Sweden
25 February 2005 Switzerland
7 October 2004 Thailand
20 November 2005 Togo
5 November 2004 Turkey
10 November 2004 UAE
1 October 2004 USA
24 October 2004 Ukraine
3 October 2004 Uruguay
MPAA PG
Budget $75,000,000
Worldwide Gross $374,583,879
Production DreamWorks Animation
Also known as
Shark Tale, El espanta tiburones, Gang de requins, Große Haie - Kleine Fische, Подводная братва, Cápamese, Cuṟā katai, Dastan-e kooseh, El espantatiburones, Gia Đình Cá Mập, Haaiensnaaier, Haikala lugu, Hain tarina, Haizivs stāsts (LV), Hajar som hajar, Hákarlasaga, Histoire de requins, Köpekbalığı Hikayesi, Kraljestvo morskega psa, L'Espantataurons, O Espanta Tubarões, O Gang dos Tubarões, Povestea unui rechin, Príbeh žraloka, Příběh žraloka, Priča o ajkulama, Riba ribi grize rep, Rybki z ferajny, Ṣārk ṭēl, Sharkslayer, Stor ståhai, Stor ståhaj, Sualtı Qədeşlər, Ummon shunqorlari, Veliki lovac na ajkule, Visa tiesa apie rykli, Žraločia rozprávka, Καρχαριομάχος, Ο καρχαριομάχος, История с акули, Підводна братва, Су асты ағайындары, शार्क टेल, シャーク・テイル, 鯊膽大話王, 鯊魚黑幫
Director
Bibo Bergeron
Vicky Jenson
Cast
Will Smith
Will Smith
Robert De Niro
Robert De Niro
Ren&#233;e Zellweger
Renée Zellweger
Jack Black
Jack Black
Cast and Crew
Similar films for Shark Tale
Finding Dory 7.4
Finding Dory (2016)
Hotel Transylvania 7.5
Hotel Transylvania (2012)
Finding Nemo 7.9
Finding Nemo (2003)
The Pout-Pout Fish 7.0
The Pout-Pout Fish (2025)
Deep 5.3
Deep (2017)
Bee Movie 6.6
Bee Movie (2007)
Nacho Libre 6.3
Nacho Libre (2006)
Happy Feet Two 6.9
Happy Feet Two (2011)
Monsters vs. Aliens 6.7
Monsters vs. Aliens (2009)
Bolt 7.5
Bolt (2008)
Horton Hears a Who! 7.2
Horton Hears a Who! (2008)
Surf's Up 7.1
Surf's Up (2007)
Cartoon in Collections
Best Shark Movies Best Shark Movies

Cartoon rating

6.7
Rate 36 votes
6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2389
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Cartoon reviews

Наталия 2 April 2015, 12:51
Прочитала вчера рецензию Гоблина и все таки решила сама посмотреть о чем речь. Мультик меня порадовал :) Куча положительных эмоций :) Конечно с… Read more…
elise 2 April 2015, 12:51
скучный мультик... неужели никто уже не способен создать что-либо на подобии первого шрека? получился детский сад, штаны на лямках... хорошо, что не… Read more…
Quotes
Shrimp [trying to sob his way out of being eaten] Its true, its true! And the other thing is, my sister had a baby and I took it over after she passed away and the baby lost all its legs and arms and now its just a stump but I take care of it with my wife and... and its growing and its fairly happy... and its difficult because I'm working a second shift at the factory to put food on the table but all the love that I see in that little guy's face it makes it worth it in the end. True story.
Listen to the
soundtrack Shark Tale
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more