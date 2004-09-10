Also known as
Shark Tale, El espanta tiburones, Gang de requins, Große Haie - Kleine Fische, Подводная братва, Cápamese, Cuṟā katai, Dastan-e kooseh, El espantatiburones, Gia Đình Cá Mập, Haaiensnaaier, Haikala lugu, Hain tarina, Haizivs stāsts (LV), Hajar som hajar, Hákarlasaga, Histoire de requins, Köpekbalığı Hikayesi, Kraljestvo morskega psa, L'Espantataurons, O Espanta Tubarões, O Gang dos Tubarões, Povestea unui rechin, Príbeh žraloka, Příběh žraloka, Priča o ajkulama, Riba ribi grize rep, Rybki z ferajny, Ṣārk ṭēl, Sharkslayer, Stor ståhai, Stor ståhaj, Sualtı Qədeşlər, Ummon shunqorlari, Veliki lovac na ajkule, Visa tiesa apie rykli, Žraločia rozprávka, Καρχαριομάχος, Ο καρχαριομάχος, История с акули, Підводна братва, Су асты ағайындары, शार्क टेल, シャーク・テイル, 鯊膽大話王, 鯊魚黑幫