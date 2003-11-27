Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 54 minutes
Production year
2003
World premiere
27 November 2003
Release date
|12 December 2003
|Russia
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|27 November 2003
|Belarus
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|27 November 2003
|Kazakhstan
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|27 November 2003
|Ukraine
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Budget
$1,000,000
Worldwide Gross
$2,617,287
Production
Rex Media
Also known as
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