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Poster of Antikiller 2: Antiterror
5.6
Kinoafisha Films Antikiller 2: Antiterror
5.6

Antikiller 2: Antiterror

, 2003
Antikiller 2: Antiterror
Russia / Action / 18+
Poster of Antikiller 2: Antiterror
5.6

Cast

Gosha Kutsenko
Gosha Kutsenko
Lis (The Fox)
Sergey Shakurov
Sergey Shakurov
Krest (The Cross)
Ivan Bortnik
Ivan Bortnik
Petruccio
Lyubov Tolkalina
Lyubov Tolkalina
Lyuba
Vyacheslav Razbegaev
Vyacheslav Razbegaev
Metis
Sergey Veksler
Sergey Veksler
Litvinov
Mikhail Efremov
Mikhail Efremov
Aleksey Serebryakov
Aleksey Serebryakov
Uzhakh
Evgeniy Stychkin
Evgeniy Stychkin
Alexey Buldakov
Alexey Buldakov
Vladimir Steklov
Vladimir Steklov
Liubomiras Laucevicius
Liubomiras Laucevicius
Director Yegor Konchalovsky
Writer Viktor Shamirov, Fuad Ibragimbekov, Daniil Koretskiy, Yuriy Perov
Composer Viktor Sologub
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2003
World premiere 27 November 2003
Release date
12 December 2003 Russia
27 November 2003 Belarus
27 November 2003 Kazakhstan
27 November 2003 Ukraine
Budget $1,000,000
Worldwide Gross $2,617,287
Production Rex Media
Also known as
Antikiller 2: Antiterror, killer², Adistaktos timoros 2, Antykiller 2: Antyterroryści, Антикиллер 2: Антитеррор, Антикилър 2, Antikiller 2 - Antiterror, Антикиллер 2. Антитеррор

Film rating

5.6
Rate 10 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 29 May 2024
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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