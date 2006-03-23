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Poster of Zhest
5.8
Kinoafisha Films Zhest
5.8

Zhest

, 2006
Zhest
Russia / Action, Thriller, Horror / 18+
Poster of Zhest
5.8

Cast

Alyona Babenko
Alyona Babenko
Marina
Mikhail Efremov
Mikhail Efremov
Kind Man, maniac
Igor Lifanov
Igor Lifanov
Valentin
Anatoliy Belyy
Anatoliy Belyy
Aleksandr
Vyacheslav Razbegaev
Vyacheslav Razbegaev
Pavel
Aleksey Serebryakov
Aleksey Serebryakov
Terminator
Sergey Shakurov
Sergey Shakurov
Yusup Bakhshiev
Lavrenti
Ivan Urgant
Ivan Urgant
Gosha Kutsenko
Gosha Kutsenko
Renata Litvinova
Renata Litvinova
Denis Salautin
Director Denis Neymand
Writer Yusup Bakhshiev, Konstantin Murzenko, Denis Neymand
Composer Igor Vdovin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2006
World premiere 23 March 2006
Release date
26 March 2006 Russia Централ Партнершип
23 March 2006 Belarus
23 March 2006 Kazakhstan
4 April 2006 USA
23 March 2006 Ukraine
Worldwide Gross $1,758,962
Production MB Productions
Also known as
Zhest, Junk, Skārds, Жесть, Ламарина

Film rating

5.8
Rate 13 votes
5.2 IMDb
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