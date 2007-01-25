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Poster of Konservy
5.3
Kinoafisha Films Konservy
5.3

Konservy

, 2006
Konservy
Russia / Thriller, Action, Crime / 18+
Poster of Konservy
5.3

Cast

Marat Basharov
Marat Basharov
Igor Davidov
Aleksey Serebryakov
Aleksey Serebryakov
Usolcev
Andrey Smolyakov
Andrey Smolyakov
Lyubov Tolkalina
Lyubov Tolkalina
Sergey Veksler
Sergey Veksler
Aleksandr Galibin
Aleksandr Galibin
Aleksey Grishin
Aleksey Grishin
Vladimir Epifantsev
Vladimir Epifantsev
Liubomiras Laucevicius
Liubomiras Laucevicius
Denis Burgazliev
Denis Burgazliev
Sergey Denga
Sergey Shakurov
Sergey Shakurov
Director Yegor Konchalovsky
Writer Yuriy Perov
Composer Viktor Sologub
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2006
World premiere 25 January 2007
Release date
25 January 2007 Russia Каскад
25 January 2007 Belarus
25 January 2007 Kazakhstan
11 November 2007 USA
25 January 2007 Ukraine
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $2,157,711
Production PS TVC Studio
Also known as
Konservy, Escape - Il nuovo fuggitivo, Konservai, Консервы

Film rating

5.3
Rate 10 votes
3.8 IMDb
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