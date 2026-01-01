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Poster of Opasnaya kombinatsiya
4.3
Kinoafisha Films Opasnaya kombinatsiya
4.3

Opasnaya kombinatsiya

, 2008
Opasnaya kombinatsiya
Russia / Action / 18+
Poster of Opasnaya kombinatsiya
4.3

Cast

Artur Vakha
Artur Vakha
Egorov
Andrey Fedortsov
Andrey Fedortsov
Misha
Vyacheslav Razbegaev
Vyacheslav Razbegaev
Samsonov
Yekaterina Reshetnikova
Yekaterina Reshetnikova
Zoja
Ivan I. Krasko
Ivan I. Krasko
Natalya Tkachenko
Natalya Tkachenko
Oleg Almazov
Oleg Almazov
Julija Sergeevna Roedina
Julija Sergeevna Roedina
Sergey Michaylovitsj Tsjoedakov
Sergey Michaylovitsj Tsjoedakov
Boyko
Evgeniy Baranov
Evgeniy Baranov
Edward Lutsenko
Yuri Lazarev
Director Armenak Nazikyan
Writer Andrey Novoselov
Composer Aleksey Zubarev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2008
Production Intra Communications, Peterburg-5 Kanal
Also known as
Opasnaya kombinatsiya, Опасная комбинация

Film rating

4.3
Rate 10 votes
4.1 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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