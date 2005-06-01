Menu
8.1 IMDb Rating: 7.8
Home Alone

Home Alone

Home Alone 18+
Synopsis

An eight-year-old troublemaker must protect his house from a pair of burglars when he is accidentally left home alone by his family during Christmas vacation.
Country USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 1990
Online premiere 1 June 2005
World premiere 10 November 1990
Release date
10 November 1990 Russia 12+
11 December 1990 Australia
21 December 1990 Brazil
21 December 1992 Bulgaria
16 November 1990 Canada
21 December 1990 Denmark
5 April 1993 Estonia
15 December 2025 Finland 7
19 December 1990 France
16 January 1991 Germany
7 December 1990 Great Britain
21 December 1990 Greece
14 February 1991 Hong Kong
14 December 2024 Iceland 7 year age limit
18 October 1991 India
7 December 1990 Ireland
18 January 1991 Italy
22 June 1991 Japan
10 November 1990 Kazakhstan
3 December 2022 Latvia N7
21 December 1990 Mexico
21 December 1990 Netherlands
16 May 1991 New Zealand PG
6 December 1990 Norway
27 February 1991 Philippines
22 May 1992 Poland 12
25 January 1991 Portugal
6 July 1991 South Korea
20 December 1990 Spain
14 December 1990 Sweden
19 December 1990 Switzerland 12
16 November 1990 USA
10 November 1990 Ukraine
MPAA PG
Budget $18,000,000
Worldwide Gross $477,383,642
Production Twentieth Century Fox, Hughes Entertainment
Also known as
Home Alone, Alone at Home, My Poor Little Angel, Mom, I Missed the Plane, Mi pobre angelito, Sam u kući, Sám doma, Один дома, Alene hjemme, Alone in the House, Ensam hemma, One at Home, Sam u kuci, Singur acasă, Үйде жалғыз қалғанда, Akela Ghar, Aleinn Heima, Alleen tuis, Esqueceram de Mim, Evde Tek Başına, Evdə tək, Homu aron, I vetëm në shtëpi, I'm Alone in the House, I'm Home Alone, I'm in the House, Kevin - Allein zu Haus, Kevin - Alone at Home, Kevin Alone at Home, Kevin sam w domu, Lonely at Home, Maman, j'ai raté l'avion, Maman, j'ai raté l'avion !, Mamma, ho perso l'aereo, Monos sto spiti, Ở Nhà Một Mình, Reszkessetek, betörők!, Sam doma, Shiver, Burglars!, Sol a casa, Sol en casa, Solo en casa, Sozinho em Casa, Stay Home Alone, Tanha dar khaneh, The Little Devil is in Charge, They Forgot About Me, Üksinda kodus, Uyda yolg'iz, Vienas namuose, Viens Pats Mājās, Yksin kotona, Μόνος στο σπίτι, Адзін дома, Один удома, Сам вкъщи, Сам дома, Сам у кући, Сам удома, होम अलोन, 나 홀로 집에, ホーム・アローン, 寶貝智多星, 小鬼当家, 小鬼當家
Director
Chris Columbus
Chris Columbus
Cast
Macaulay Culkin
Macaulay Culkin
John Candy
John Candy
Joe Pesci
Joe Pesci
Daniel Stern
Daniel Stern
Catherine O'Hara
Catherine O'Hara
Film Reviews

Grishka 26 June 2023, 00:13
Думаю, мы будем смотреть и вспоминать этот фильм всю жизнь. Ни один Новый год не проходит без просмотра Один дома на зимних каникулах. Вспоминаю… Read more…
Chistovv Artoorr 29 December 2025, 03:11
Бббаааллляя !!!!!!
перевод решает всё !!!!
90 тд тп просто !!!!!!
фильмы сериалы тд тп !!!!!!
дубляжъки ь ъ !!!!!
анилибрия анкорд мармок рхс… Read more…
Quotes
Gangster 'Johnny' [hears knock at door] Who is it?
Gangster 'Snakes' [Snakes comes in] It's me, Snakes. I got the stuff.
Gangster 'Johnny' Leave it on the doorstep and get the hell outta here.
Gangster 'Snakes' All right, Johnny, but what about my money?
Gangster 'Johnny' What money?
Gangster 'Snakes' Acey said you had some dough for me.
Gangster 'Johnny' That a fact? How much do I owe ya?
Gangster 'Snakes' Acey said 10%.
Gangster 'Johnny' [smirks] Too bad Acey ain't in charge no more.
Gangster 'Snakes' What do ya mean?
Gangster 'Johnny' He's upstairs takin' a bath. He'll call you when he gets out.
[pause]
Gangster 'Johnny' Hey, I tell ya what I'm gonna give *you*, Snakes.
[pulls out machine gun]
Gangster 'Johnny' I'm gonna give you to the count of 10, to get your ugly, yella, no-good keister off my property,
[shouts]
Gangster 'Johnny' before I pump your guts full of lead!
Gangster 'Snakes' [wide eyed and calm] All right, Johnny, I'm sorry. I'm goin'!
Gangster 'Johnny' 1... 2... 10!
[starts unloading bullets into Snakes while laughing maniacally]
Gangster 'Johnny' Keep the change, ya filthy animal!
