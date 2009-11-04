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Poster of A Christmas Carol
7.4
A Christmas Carol - Dubbed trailer
Kinoafisha Films A Christmas Carol
7.4

A Christmas Carol

, 2009
Christmas Carol, А
USA / Drama, Fantasy, Animation, Family / 18+
Trailers
Poster of A Christmas Carol
7.4
A Christmas Carol - Dubbed trailer
A Christmas Carol  Dubbed trailer

Synopsis

An animated retelling of Charles Dickens' classic novel about a Victorian-era miser taken on a journey of self-redemption, courtesy of several mysterious Christmas apparitions.

Cast

Jim Carrey
Jim Carrey
Scrooge as a Young Boy
Gary Oldman
Gary Oldman
Tiny Tim
Robin Wright
Robin Wright
Colin Firth
Colin Firth
Fred
Bob Hoskins
Bob Hoskins
Christopher Lloyd
Christopher Lloyd
Daryl Sabara
Daryl Sabara
Beggar Boy
Steve Valentine
Topper
Steve Valentine
Topper
Sage Ryan
Tattered Caroler
Amber Gainey Meade
Well Dressed Caroler
Amber Gainey Meade
Well Dressed Caroler
Director Robert Zemeckis
Writer Charles Dickens, Robert Zemeckis
Composer Alan Silvestri
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2009
Online premiere 5 November 2009
World premiere 4 November 2009
Release date
19 November 2009 Russia WDSSPR 0+
5 November 2009 Australia
19 November 2009 Belarus
6 November 2009 Brazil
6 November 2009 Canada
19 November 2009 Czechia
20 November 2009 Estonia
25 November 2009 France
5 November 2009 Germany
4 November 2009 Great Britain
24 December 2009 Greece
20 December 2023 Iceland 9 year age limit
4 November 2009 Ireland
3 December 2009 Italy
19 November 2009 Kazakhstan
20 November 2009 Lithuania
19 November 2009 Netherlands
6 November 2009 Norway
20 November 2009 Poland
19 November 2009 Portugal
4 November 2009 Romania 12
26 November 2009 Slovakia
26 November 2009 South Korea All
13 November 2009 Spain
6 November 2009 Sweden
6 November 2009 Taiwan
6 November 2009 USA
19 November 2009 Ukraine
20 November 2009 Viet Nam
MPAA PG
Budget $200,000,000
Worldwide Gross $325,286,646
Production Walt Disney Pictures, ImageMovers Digital, ImageMovers
Also known as
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Cartoon rating

7.4
Rate 80 votes
6.8 IMDb
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In overall ranking  1249 In the Drama genre  575 In the Fantasy genre  93 In the Animation genre  203 In the Family genre  138 In films of USA  762 In films of 2009  40

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A Christmas Carol - Dubbed trailer
A Christmas Carol Dubbed trailer
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soundtrack A Christmas Carol

Quotes

Fred's Wife [playing an animal guessing game] Is it a horse?
Fred No.
Guest #3 A cow?
Fred No.
Guest #4 A dog?
Fred No.
Guest #2 An ass?
Fred Well... yes, and no...
Fred's Wife Oh, I know who it is, Fred! It's your Uncle Scrooge!
Fred Yes!
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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