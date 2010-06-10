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Poster of The Karate Kid
7.2
The Karate Kid - Dubbed trailer
Kinoafisha Films The Karate Kid
7.2

The Karate Kid

, 2010
The Karate Kid
USA / Drama, Family, Sport, Action / 18+
Trailers
Poster of The Karate Kid
7.2
The Karate Kid - Dubbed trailer
The Karate Kid  Dubbed trailer

Synopsis

Work causes a single mother to move to China with her young son; in his new home, the boy embraces kung fu, taught to him by a master.

Cast

Jackie Chan
Jackie Chan
Mr. Han
Jaden Smith
Jaden Smith
Dre Parker
Taraji P. Henson
Taraji P. Henson
Sherry Parker
Wenwen Han
Meiying
Jared Minns
Dre's Detroit Friend
Yu Rongguang
Yu Rongguang
Master Li
Zhensu Wu
Meiying's Dad
Zhiheng Wang
Meiying's Mom
Wang Zhenwei
Wang Zhenwei
Cheng
Shijia Lü
Liang
Director Harald Zwart
Writer Christopher Murphey, Robert Mark Kamen
Composer James Horner
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 2010
Online premiere 22 July 2010
World premiere 10 June 2010
Release date
19 August 2010 Russia WDSSPR 16+
8 July 2010 Australia
19 August 2010 Belarus
27 August 2010 Brazil
11 June 2010 Canada
16 September 2010 Czechia
5 August 2010 Denmark
18 August 2010 France
21 July 2010 Germany
28 July 2010 Great Britain
9 September 2010 Greece
10 June 2010 Indonesia
28 July 2010 Ireland
20 August 2010 Italy
19 August 2010 Kazakhstan
9 July 2010 Mexico
22 July 2010 Netherlands
8 July 2010 New Zealand PG
12 August 2010 Norway
2 September 2010 Portugal
20 August 2010 Romania
9 September 2010 Slovakia
10 June 2010 South Korea 12
27 August 2010 Spain
10 June 2010 Sweden
10 June 2010 USA
19 August 2010 Ukraine
18 June 2010 Viet Nam
MPAA PG
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $359,126,022
Production Columbia Pictures, Overbrook Entertainment, Jerry Weintraub Productions
Also known as
The Karate Kid, Karate Kid, A karate kölyök, Best Kid, Karaté Kid, Karatē puika, Karate vaikis, Karatekutt, Kung Fu Kid, Le Karaté Kid, New Karate Kid, Novi karate kid, Siêu Nhí Karate, The Karate Kid - La leggenda continua, The Kung Fu Kid, Untitled Karate Kid Remake, Карате кид, Карате Кід, Каратэ-пацан, द कराटे किड, ベスト・キッド, 功夫夢, 功夫小子, 功夫梦, 新龙威小子, The Kung Fu Dream, Карате пацан, Karate Kid V - La Leggenda Continua, Малий каратист, เดอะ คาราเต้ คิด, Cau Be Karate, Gongfu meng, Karatê Kid, بچه کاراته‌باز, 베스트 키드

Film rating

7.2
Rate 100 votes
6.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1581 In the Drama genre  718 In the Family genre  162 In the Sport genre  31 In the Action genre  347 In films of USA  967 In films of 2010  51

Film Trailers

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The Karate Kid - Dubbed trailer
The Karate Kid Dubbed trailer
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soundtrack The Karate Kid

Quotes

Mr. Han You have taught me very important lesson, Xiao Dre. Life will knock us down, but we can choose whether or not to stand back up.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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