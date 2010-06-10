ProductionColumbia Pictures, Overbrook Entertainment, Jerry Weintraub Productions
Also known as
The Karate Kid, Karate Kid, A karate kölyök, Best Kid, Karaté Kid, Karatē puika, Karate vaikis, Karatekutt, Kung Fu Kid, Le Karaté Kid, New Karate Kid, Novi karate kid, Siêu Nhí Karate, The Karate Kid - La leggenda continua, The Kung Fu Kid, Untitled Karate Kid Remake, Карате кид, Карате Кід, Каратэ-пацан, द कराटे किड, ベスト・キッド, 功夫夢, 功夫小子, 功夫梦, 新龙威小子, The Kung Fu Dream, Карате пацан, Karate Kid V - La Leggenda Continua, Малий каратист, เดอะ คาราเต้ คิด, Cau Be Karate, Gongfu meng, Karatê Kid, بچه کاراتهباز, 베스트 키드