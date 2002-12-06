|27 March 2003
|Russia
|12+
|16 January 2003
|Australia
|27 March 2003
|Belarus
|6 December 2002
|Brazil
|27 February 2003
|Czechia
|12+
|22 January 2003
|France
|9 January 2003
|Germany
|27 February 2003
|Great Britain
|17 January 2003
|Greece
|13 March 2003
|Hungary
|7 March 2003
|Italy
|27 March 2003
|Kazakhstan
|31 January 2003
|Romania
|31 January 2003
|Sweden
|6 December 2002
|USA
|27 March 2003
|Ukraine
When Robert De Niro sings 'I Feel Pretty', the words he uses are taken from the original stage production rather than the film version of West Side Story (1961). The line 'I feel pretty and witty and gay' is reverted so that 'gay' is replaced with 'bright'.