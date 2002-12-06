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Poster of Analyze That
6.0
Kinoafisha Films Analyze That
6.0

Analyze That

, 2002
Analyze That
USA, Australia / Comedy / 18+
Poster of Analyze That
6.0

Cast

Robert De Niro
Robert De Niro
Paul Vitti
Billy Crystal
Billy Crystal
Ben Sobel
Lisa Kudrow
Lisa Kudrow
Laura Sobel
Joe Viterelli
Joe Viterelli
Jelly
Cathy Moriarty
Cathy Moriarty
Patti LoPresti
John Finn
John Finn
Joey Diaz
Ducks
Jerome Le Page
Convict
Joseph Bono
Wiseguy
Brian Rogalski
Earl
Thomas Rosales Jr.
Coyote
Director Harold Ramis
Writer Kenneth Lonergan, Peter Tolan, Peter Steinfeld, Harold Ramis
Composer David Holmes
Cast and Crew

Film details

Country USA / Australia
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2002
Online premiere 10 January 2003
World premiere 6 December 2002
Release date
27 March 2003 Russia 12+
16 January 2003 Australia
27 March 2003 Belarus
6 December 2002 Brazil
27 February 2003 Czechia 12+
22 January 2003 France
9 January 2003 Germany
27 February 2003 Great Britain
17 January 2003 Greece
13 March 2003 Hungary
7 March 2003 Italy
27 March 2003 Kazakhstan
31 January 2003 Romania
31 January 2003 Sweden
6 December 2002 USA
27 March 2003 Ukraine
MPAA R
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $55,003,135
Production Warner Bros., Village Roadshow Pictures, NPV Entertainment
Also known as
Analyze That, Analízate, Reine Nervensache 2, A Máfia Volta ao Divã, Analiziraĭ onova, Analiziraj ono, Analyse-moi ceci, Analysera ännu mera, Analyze This 2, Analyze You, Analyzuj znova, Anlatamadım mı?, Du går mig på nerverna... - Analysera ännu mera!, Gangster on ikka veel inimene, Hoàn Lương 2, Jatkoterapian tarpeessa, Mafia blues 2 - La rechute!, Mafia Blues 2 : La Rechute, Mafijas Blūzs, Mafijas pod stresom, Mafijaš pod stresom, Mafijski bluz, Még egy kis pánik, Nasul stresat, Nawrót depresji gangstera, Otra terapia peligrosa: ¡Recaída total!, Outra Questão de Nervos, Přeber si to znovu, Sutrikusi mafija, Un boss sotto stress, Una altra teràpia perillosa, Xana analyse to, Ξανά ανάλυσέ το, Анализирай онова, Анализируй то, Аналізуй те, أنالايز ذات, アナライズ・ユー, 老大靠邊閃：歪打正著, Mafia Blues 2 - la rechute, Otra terapia peligrosa. ¡Recaída total!, 老大靠邊閃2：歪打正著, Otra terapia peligrosa, آن را تحلیل کن, تحلیلش کن ۲

Film rating

6.0
Rate 12 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 10 March 2021

Quotes

Dr. Ben Sobel I thought you were in prison?
Jelly It would appear not.
Dr. Ben Sobel Well, well, how'd you get out?
Jelly I had a new trial. It turns out that the evidence in the first trial was, uh, you know, tainted.
Dr. Ben Sobel Oh, I see.
Jelly Anyway, two of the witnesses decided not to testify, uh, and the third guy, well, he commited suicide.
Dr. Ben Sobel Oh? How?
Jelly He stabbed himself in the back four times and threw himself off a bridge... very unfortunate
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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