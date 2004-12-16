|6 January 2005
|Russia
|UPI
|12+
|13 January 2005
|Argentina
|26 December 2004
|Australia
|18 February 2005
|Austria
|13 January 2005
|Belarus
|16 February 2005
|Belgium
|28 January 2005
|Brazil
|18 March 2005
|Bulgaria
|20 January 2005
|Chile
|3 February 2005
|Croatia
|3 March 2005
|Czechia
|4 February 2005
|Denmark
|9 February 2005
|Egypt
|28 January 2005
|Estonia
|18 February 2005
|Finland
|16 February 2005
|France
|28 January 2005
|Georgia
|17 February 2005
|Germany
|28 January 2005
|Great Britain
|11 February 2005
|Greece
|8 February 2005
|Hong Kong
|17 February 2005
|Hungary
|4 February 2005
|Iceland
|28 January 2005
|Ireland
|3 February 2005
|Israel
|11 February 2005
|Italy
|26 November 2005
|Japan
|13 January 2005
|Kazakhstan
|7 January 2005
|Mexico
|10 February 2005
|Netherlands
|11 February 2005
|Norway
|21 January 2005
|Panama
|9 February 2005
|Philippines
|11 February 2005
|Poland
|27 January 2005
|Portugal
|18 February 2005
|Romania
|30 December 2004
|Singapore
|3 March 2005
|Slovakia
|11 March 2005
|South Africa
|15 April 2005
|South Korea
|4 February 2005
|Spain
|4 February 2005
|Sweden
|17 February 2005
|Switzerland
|20 January 2005
|Thailand
|11 February 2005
|Turkey
|9 February 2005
|UAE
|22 December 2004
|USA
|13 January 2005
|Ukraine