Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Meet the Fockers
6.7
Kinoafisha Films Meet the Fockers
6.7

Meet the Fockers

, 2004
Meet the Fockers
USA / Comedy / 18+
Poster of Meet the Fockers
6.7

Synopsis

All hell breaks loose when the Byrnes family meets the Focker family for the first time.

Cast

Ben Stiller
Ben Stiller
Greg Focker
Robert De Niro
Robert De Niro
Jack Byrnes
Dustin Hoffman
Dustin Hoffman
Bernie Focker
Barbra Streisand
Barbra Streisand
Roz Focker
Alanna Ubach
Alanna Ubach
Isabel
Blythe Danner
Blythe Danner
Dina Byrnes
Karen-Eileen Gordon
Jack Plotnick
Teri Polo
Teri Polo
Pam Byrnes
Owen Wilson
Owen Wilson
Kevin Rawley
Tim Blake Nelson
Tim Blake Nelson
Spencer Pickren
Little Jack
Director Jay Roach
Writer Greg Glienna, John Hamburg, Jim Herzfeld, Marc Hyman
Composer Randy Newman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2004
Online premiere 24 December 2018
World premiere 16 December 2004
Release date
6 January 2005 Russia UPI 12+
13 January 2005 Argentina
26 December 2004 Australia
18 February 2005 Austria
13 January 2005 Belarus
16 February 2005 Belgium
28 January 2005 Brazil
18 March 2005 Bulgaria
20 January 2005 Chile
3 February 2005 Croatia
3 March 2005 Czechia
4 February 2005 Denmark
9 February 2005 Egypt
28 January 2005 Estonia
18 February 2005 Finland
16 February 2005 France
28 January 2005 Georgia
17 February 2005 Germany
28 January 2005 Great Britain
11 February 2005 Greece
8 February 2005 Hong Kong
17 February 2005 Hungary
4 February 2005 Iceland
28 January 2005 Ireland
3 February 2005 Israel
11 February 2005 Italy
26 November 2005 Japan
13 January 2005 Kazakhstan
7 January 2005 Mexico
10 February 2005 Netherlands
11 February 2005 Norway
21 January 2005 Panama
9 February 2005 Philippines
11 February 2005 Poland
27 January 2005 Portugal
18 February 2005 Romania
30 December 2004 Singapore
3 March 2005 Slovakia
11 March 2005 South Africa
15 April 2005 South Korea
4 February 2005 Spain
4 February 2005 Sweden
17 February 2005 Switzerland
20 January 2005 Thailand
11 February 2005 Turkey
9 February 2005 UAE
22 December 2004 USA
13 January 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $80,000,000
Worldwide Gross $522,657,936
Production Universal Pictures, Dreamworks Pictures, Tribeca Productions
Also known as
Meet the Fockers, Los fockers: La familia de mi esposo, La familia de mi esposo, Meet the Parents 2, Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich, Mon beau-père, mes parents et moi, Doi cuscri de coșmar, Dozvola za Fockere, Els pares d'ell, Entrando Numa Fria Maior Ainda, Faceţi cunoştinţă cu familia Focker, Familjen är värre, Gặp Gỡ Thông Gia, Iepazīsties, Fakeri, Jeho foter, to je lotor!, Jeho fotr, to je lotr!, Kohtumine Fockeritega, L'autre belle-famille, Los fockers, Los padres de él, Meet the Fokkers, Mi presenti i tuoi?, Njegovi tastari, Painajainen perheessä, Paskutinis uošviu išbandymas, Petherika tis symforas, Poznaj moich rodziców, Svigers er aller verst, Uns Compadres do Pior, Vejedre ütök, Zor Baba ve Dünür, Πεθερικά της συμφοράς, Запознай ме с вашите, Знайомство з Факерами, Знакомство с Факерами, Упознајте Фокерове, मीट द फॉकर्स, ミート・ザ・ペアレンツ2, 拜见岳父大人2, 親家路窄, La Familia de mi Novia, Petheriká tis Symforás, Upoznajte Fokerove, Znayomstvo z Fakeramy, La Familia de Mi Novia 2, Meet the Parents 2: Meet the Fockers, Zapoznaĭ me s vashite, Znakomstvo s Fakerami

Film rating

6.7
Rate 39 votes
6.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2478 In the Comedy genre  627 In films of USA  1505 In films of 2004  37
Updated 4 September 2023
Listen to the
soundtrack Meet the Fockers

Quotes

[the Fockers' outgoing message]
Bernie Focker Hello, you've reached the Fockers. We're not around, so leave us a message. Goodbye. Roz, how the hell do you shut this thing off?
Roz Focker I have no idea. Just press a button.
Bernie Focker All right, I'm pretty sure it's off. Honey, you want a chimichanga?
Roz Focker I thought they give you gas.
Bernie Focker A little bit, but it's worth it.
Roz Focker Yeah, worth it for you, but I'm the one that gets the fumes.
Bernie Focker Honey, I'm in the mood for a chimichanga!
Roz Focker So make a chimichang...
[beep]
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Meet the Fockers

Little Fockers
Little Fockers Comedy
2010, USA
6.0
Dirty Grandpa
Dirty Grandpa Comedy
2015, USA
6.0
Father of the Bride Part II
Father of the Bride Part II Drama, Comedy
1995, USA
6.0
Father of the Bride
Father of the Bride Family, Comedy
1991, USA
6.0
Damned If You Do, Damned If You Don't
Damned If You Do, Damned If You Don't Comedy
2025, Italy
6.0
Bitva pap
Bitva pap Comedy
2024, Russia
6.0
Fathers and Mothers
Fathers and Mothers Comedy, Drama
2022, Denmark
5.0
Why Him?
Why Him? Comedy
2016, USA
6.0
Meet the Parents
Meet the Parents Comedy, Romantic
2000, USA
7.0
The Internship
The Internship Comedy
2013, USA
6.0
Drillbit Taylor
Drillbit Taylor Comedy
2008, USA
6.0
You, Me and Dupree
You, Me and Dupree Comedy
2006, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more