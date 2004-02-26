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Poster of Starsky & Hutch
6.7
Kinoafisha Films Starsky & Hutch
6.7

Starsky & Hutch

, 2004
Starsky & Hutch
Great Britain, South Korea / Action, Comedy / 18+
Poster of Starsky & Hutch
6.7

Cast

Ben Stiller
Ben Stiller
David Starsky
Owen Wilson
Owen Wilson
Ken Hutchinson
Vince Vaughn
Vince Vaughn
Reese Feldman
Juliette Lewis
Juliette Lewis
Kitty
Snoop Dogg
Snoop Dogg
Huggy Bear
Richard Edson
Raymond Ma
David Pressman
Amy Smart
Amy Smart
Holly
Carmen Electra
Carmen Electra
Staci
Brande Roderick
Will Ferrell
Will Ferrell
Director Todd Phillips
Writer Scot Armstrong, William Blinn, Stevie Long, John O'Brien, Todd Phillips
Composer Theodore Shapiro
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / South Korea
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2004
Online premiere 1 September 2021
World premiere 26 February 2004
Release date
22 April 2004 Russia 12+
8 April 2004 Argentina
8 April 2004 Australia
25 March 2004 Austria
5 May 2004 Bahrain
22 April 2004 Belarus
28 April 2004 Belgium
23 July 2004 Brazil
21 May 2004 Bulgaria
5 March 2004 Canada
9 April 2004 Chile
20 May 2004 Czechia
30 April 2004 Denmark
6 May 2005 Egypt
23 July 2004 Estonia
16 April 2004 Finland
21 April 2004 France
25 March 2004 Germany
19 March 2004 Great Britain
4 June 2004 Greece
8 April 2004 Hong Kong
15 April 2004 Hungary
19 March 2004 Iceland
12 March 2004 Ireland
26 March 2004 Israel
27 August 2004 Italy
22 April 2004 Kazakhstan
2 June 2004 Kuwait
8 April 2004 Lebanon
16 April 2004 Mexico
29 April 2004 Netherlands
22 April 2004 New Zealand
16 April 2004 Norway
16 April 2004 Panama
8 April 2004 Peru
16 May 2004 Philippines
30 April 2004 Poland
15 April 2004 Portugal
15 April 2004 Singapore
3 June 2004 Slovakia
10 June 2004 Slovenia
23 April 2004 South Africa
30 April 2004 South Korea
16 April 2004 Spain
16 April 2004 Sweden
14 April 2004 Switzerland
2 April 2004 Taiwan
30 April 2004 Thailand
17 September 2004 Turkey
5 March 2004 USA
22 April 2004 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $170,268,750
Production Dimension Films, Warner Bros., AR-TL
Also known as
Starsky & Hutch, Starsky, Starsky et Hutch, Afili Aynasızlar, Cớm Chìm, Cớm Nổi, Stansky in Hutch, Starski i Hač, Stārskijs un Hačs, Starskis ir Hečas, Starsky & Hutch, Justiça em Dobro, Starsky & Hutch: La película, Starsky and Hutch, Starsky és Hutch, Starsky i Hutch, Starsky și Hutch, Starsky y Hutch, Στάρσκι & Χατς, Старски и Хатч, Старски и Хъч, Старскі і Хатч, Старскі та Гатч, スタスキー＆ハッチ, 警界双雄, 警網雙雄, Starski i Hʺč, Starsky und Hutch, Starski ta Hatch, Stárski & Chats, Starski i Khatch

Film rating

6.7
Rate 10 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 4 September 2023
Listen to the
soundtrack Starsky & Hutch
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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