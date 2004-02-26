|22 April 2004
|Russia
|12+
|8 April 2004
|Argentina
|8 April 2004
|Australia
|25 March 2004
|Austria
|5 May 2004
|Bahrain
|22 April 2004
|Belarus
|28 April 2004
|Belgium
|23 July 2004
|Brazil
|21 May 2004
|Bulgaria
|5 March 2004
|Canada
|9 April 2004
|Chile
|20 May 2004
|Czechia
|30 April 2004
|Denmark
|6 May 2005
|Egypt
|23 July 2004
|Estonia
|16 April 2004
|Finland
|21 April 2004
|France
|25 March 2004
|Germany
|19 March 2004
|Great Britain
|4 June 2004
|Greece
|8 April 2004
|Hong Kong
|15 April 2004
|Hungary
|19 March 2004
|Iceland
|12 March 2004
|Ireland
|26 March 2004
|Israel
|27 August 2004
|Italy
|22 April 2004
|Kazakhstan
|2 June 2004
|Kuwait
|8 April 2004
|Lebanon
|16 April 2004
|Mexico
|29 April 2004
|Netherlands
|22 April 2004
|New Zealand
|16 April 2004
|Norway
|16 April 2004
|Panama
|8 April 2004
|Peru
|16 May 2004
|Philippines
|30 April 2004
|Poland
|15 April 2004
|Portugal
|15 April 2004
|Singapore
|3 June 2004
|Slovakia
|10 June 2004
|Slovenia
|23 April 2004
|South Africa
|30 April 2004
|South Korea
|16 April 2004
|Spain
|16 April 2004
|Sweden
|14 April 2004
|Switzerland
|2 April 2004
|Taiwan
|30 April 2004
|Thailand
|17 September 2004
|Turkey
|5 March 2004
|USA
|22 April 2004
|Ukraine