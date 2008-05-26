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Poster of My Sassy Girl
6.6
My Sassy Girl - Trailer
Kinoafisha Films My Sassy Girl
6.6

My Sassy Girl

, 2008
My Sassy Girl
USA / Romantic, Drama, Comedy / 18+
Trailers
Poster of My Sassy Girl
6.6
My Sassy Girl - Trailer
My Sassy Girl  Trailer

Cast

Jesse Bradford
Jesse Bradford
Charlie Bellow
Elisha Cuthbert
Elisha Cuthbert
Jordan Roark
Jay Patterson
Roger Bellow
Erin Stutland
Jessalyn Wanlim
Jessalyn Wanlim
Joanna Gleason
Aunt Sally
Austin Basis
Leo
Chris Sarandon
Chris Sarandon
Dr. Roark
Tom Aldredge
Old Man
Louis Mustillo
Doorman
Brian Reddy
Mr. Phipps
Stark Sands
Soldier
Director Yann Samuell
Writer Victor Levin, Kwak Jae-yong, Ho-sik Kim
Composer David Kitay
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2008
World premiere 26 May 2008
Release date
31 July 2008 Russia Пирамида
31 July 2008 Belarus
26 May 2008 Brazil
4 May 2009 Germany
14 September 2011 Italy
31 July 2008 Kazakhstan
30 October 2008 South Korea
30 June 2026 UAE
26 June 2008 USA
31 July 2008 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $1,479,544
Production CJ Entertainment, Gold Circle Films, Madacy Entertainment
Also known as
My Sassy Girl, Una chica fuera de serie, A Minha Namorada é Louca, Benim Hırçın Sevgilim, Cô Nàng Ngổ Ngáo, I kakomathimeni agapi mou!, Ironias do Amor, Kłopoty z blondynką, Ma petite maligne, Moja cudna punca, Moje bláznivé dievca, My Sassy Girl - Unverschämt liebenswert, Quella svitata della mia ragazza, Szeszélyes szerelmem, Toisenlainen tyttö, Traieste clipa, Η κακομαθημένη αγάπη μου!, Дрянная девчонка, Моє дівчисько, 我的野蠻女友西洋版, 猟奇的な彼女 in NY

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.2 IMDb
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My Sassy Girl - Trailer
My Sassy Girl Trailer
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Quotes

Charlie Bellow Once in your life, if you are very lucky, you will meet the person who divides it to the time before you met her and the time after.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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