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Poster of The Six Wives of Henry Lefay
5.1
The Six Wives of Henry Lefay - Trailer
Kinoafisha Films The Six Wives of Henry Lefay
5.1

The Six Wives of Henry Lefay

, 2009
Six Wives of Henry Lefay
USA / Comedy / 18+
Trailers
Poster of The Six Wives of Henry Lefay
5.1
The Six Wives of Henry Lefay - Trailer
The Six Wives of Henry Lefay  Trailer

Cast

Elisha Cuthbert
Elisha Cuthbert
Barbara
Chris Klein
Stevie
Tim Allen
Tim Allen
Henry
Paz Vega
Paz Vega
Kelli Garner
Kelli Garner
Barbara Barry
Mae
Jenna Dewan
Jenna Dewan
Sarah Jane
Jenna Elfman
Jenna Elfman
Ophelia
Edward Herrmann
Goodenough
Andie MacDowell
Andie MacDowell
Kate
S. Epatha Merkerson
S. Epatha Merkerson
Effa
Larry Miller
Larry Miller
Lipschutz
Director Howard Michael Gould
Writer Howard Michael Gould
Composer Stephen Barton
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2009
World premiere 1 January 2009
Release date
18 June 2009 Russia 12+
8 October 2010 Germany
7 February 2011 Great Britain
1 January 2009 Israel
18 June 2009 Kazakhstan
12 January 2010 Netherlands
19 October 2010 USA
18 June 2009 Ukraine
MPAA PG-13
Production Brillstein Entertainment Partners, Holly Wiersma Productions, Ring Productions
Also known as
The Six Wives of Henry Lefay, My Dad's Six Wives, 6 Cô Vợ Hờ, 6 mogli e un papà, Apám hat neje, Las seis esposas de mi papá, Las seis mujeres de mi padre, Mein Vater, seine Frauen und ich, Minhas Seis Esposas, Minu isa kuus naist, Mon Père et ses Six Veuves, Šešios mano tečio žmonos, Sześć żon i jeden pogrzeb, Οι 6 γυναίκες του πατέρα μου, Шестте жени на Хенри Лефай, Шесть жён Генри Лефэя, Шість дружин Генрі Лефея, Sei Mogli E Un Papà

Film rating

5.1
Rate 10 votes
5.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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The Six Wives of Henry Lefay - Trailer
The Six Wives of Henry Lefay Trailer
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Quotes

[first lines]
Lipschutt Gorgeous hotel, huh?
Henry Lefay Yeah. I spent my honeymoon here. Actually, two of my honeymoons were here.
Lipschutt We went to Pittsburgh, but very much like this.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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