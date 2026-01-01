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Poster of Steamboat Bill Jr.
7.9
Kinoafisha Films Steamboat Bill Jr.
7.9

Steamboat Bill Jr.

, 1928
Steamboat Bill, Jr.
USA / Family, Drama, Comedy / 18+
Poster of Steamboat Bill Jr.
7.9

Cast

Buster Keaton
Buster Keaton
William Canfield Jr.
John James King
Tom Carter
Tom McGuire
J.J. King
Ernest Torrence
William 'Steamboat Bill' Canfield
Tom Lewis
Tom Carter - First and Last Mate
Marion Byron
Kitty King - King's Daughter
James T. Mack
Minister
Ford West
Barber
Director Charles Reisner
Writer Carl Harbaugh
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 11 minutes
Production year 1928
World premiere 5 April 1928
Release date
9 May 1928 Denmark
8 April 1970 France
1 July 1928 Great Britain
17 September 1928 Italy
20 May 1928 USA
Production Buster Keaton Productions, Joseph M. Schenck Productions
Also known as
Steamboat Bill, Jr., El héroe del río, Wasser hat keine Balken, Пароходный Билл, Apofoitos kollegiou, Armastus ei tunne piiri, Az ifjabb gőzös, Bill'in Buharlı Gemisi, Buster Keaton - Dampfer-Willis Sohn, Cadet d'eau douce, Capitão Bill, Jr., Cơn Bão, De jonge kapitein, De nieuwe kapitein, De schout bij nacht, El loco Bill, Hans son på galejan, Io... e il ciclone, L'heroi del riu, Laiva-Kalle Nuorempi, Laivakalle nuorempi, Mand over Bord, Marinar de apă dulce, Marinheiro de Encomenda, Marynarz słodkich wód, O Marinheiro de Água Doce, Parobrod Bil mlađi, Parobrod Bil mladji, Plavčík na sladkej vode, Steamboat Bill Junior, Stürmische Zeiten, Wasser hat Balken, Пароплав Білл молодший, キートンの船長(キートンの蒸気船), 船王之子, 船长二世, Steamboat Bill, Junior, Пароход Билл, младший, Пароход Билл-младший, キートンの蒸気船／キートンの船長, Bill del vaporetto, Пароход-Билл, младший, Пароходный Билл, младший, キートンの船長, 스팀보트 빌 주니어

Film rating

7.9
Rate 14 votes
7.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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