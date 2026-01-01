ProductionBuster Keaton Productions, Joseph M. Schenck Productions
Also known as
Steamboat Bill, Jr., El héroe del río, Wasser hat keine Balken, Пароходный Билл, Apofoitos kollegiou, Armastus ei tunne piiri, Az ifjabb gőzös, Bill'in Buharlı Gemisi, Buster Keaton - Dampfer-Willis Sohn, Cadet d'eau douce, Capitão Bill, Jr., Cơn Bão, De jonge kapitein, De nieuwe kapitein, De schout bij nacht, El loco Bill, Hans son på galejan, Io... e il ciclone, L'heroi del riu, Laiva-Kalle Nuorempi, Laivakalle nuorempi, Mand over Bord, Marinar de apă dulce, Marinheiro de Encomenda, Marynarz słodkich wód, O Marinheiro de Água Doce, Parobrod Bil mlađi, Parobrod Bil mladji, Plavčík na sladkej vode, Steamboat Bill Junior, Stürmische Zeiten, Wasser hat Balken, Пароплав Білл молодший, キートンの船長(キートンの蒸気船), 船王之子, 船长二世, Steamboat Bill, Junior, Пароход Билл, младший, Пароход Билл-младший, キートンの蒸気船／キートンの船長, Bill del vaporetto, Пароход-Билл, младший, Пароходный Билл, младший, キートンの船長, 스팀보트 빌 주니어