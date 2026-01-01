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Poster of The Adventures of Prince Achmed
7.4
Kinoafisha Films The Adventures of Prince Achmed
7.4

The Adventures of Prince Achmed

, 1926
Die Abenteuer des Prinzen Achmed
Germany / Fairy Tale, Romantic, Adventure, Animation / 18+
Poster of The Adventures of Prince Achmed
7.4

Synopsis

A handsome prince rides a flying horse to far-away lands and embarks on magical adventures, which include befriending a witch, meeting Aladdin, battling demons and falling in love with a princess.
Director Lotte Reiniger
Composer Wolfgang Zeller
Cast and Crew

Animated film details

Country Germany
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 1926
World premiere 2 May 1926
Release date
5 December 2007 France TP
3 September 1926 Germany
20 June 1929 Japan
10 March 1930 Portugal
24 May 1931 Spain
26 February 1931 USA
Worldwide Gross $100,156
Production Comenius-Film GmbH
Also known as
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Cartoon rating

7.4
Rate 13 votes
7.8 IMDb
Place in the rating
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