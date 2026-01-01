Menu
Poster of The Cameraman
Рейтинги
8.3 IMDb Rating: 8
2 posters
The Cameraman 18+
Country USA
Runtime 1 hour 7 minutes
Production year 1928
World premiere 10 September 1928
Release date
10 September 1928 Canada PG
30 September 1929 Finland
10 April 1968 France
6 September 1929 Germany
31 December 1929 Portugal
31 March 1930 Sweden
22 September 1928 USA
Worldwide Gross $698
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
The Cameraman, El cameraman, El fotógrafo, Kanonfotografen, Der Kameramann, Snimatelj, Кинооператор, A filmoperatőr, Buster Keaton, der Filmreporter, Człowiek z kamerą, Człowiek, który kręci, Han som drar veven, Il cameraman, Io... e la scimmia, Kameraman, Kameramannen, Kameramies, L'opérateur, Le caméraman, Melek Sinemacı, O Homem da Câmara de Filmar, O Homem da Manivela, O Homem das Novidades, Ötöt egy hatosért, Snapshots, Snemalec, Ο κινηματογραφιστής, Кінооператор, Операторът, キートンのカメラマン
Director
Edward Sedgwick
Cast
Buster Keaton
Buster Keaton
Sidney Bracey
Marceline Day
Harold Goodwin
Cast and Crew
Similar films for The Cameraman
Steamboat Bill Jr. 7.9
Steamboat Bill Jr. (1928)
Millions 6.8
Millions (2004)
Horse Feathers 7.5
Horse Feathers (1932)
The Circus 8.2
The Circus (1928)
The Adventures of Prince Achmed 7.4
The Adventures of Prince Achmed (1926)
The Thief of Bagdad 7.6
The Thief of Bagdad (1924)
The Boat 7.1
The Boat (1921)
The Kid 8.1
The Kid (1921)
The Scarecrow 7.8
The Scarecrow (1920)
What! No Beer? 5.7
What! No Beer? (1933)
Parlor, Bedroom and Bath 6.1
Parlor, Bedroom and Bath (1931)
Easy to Wed 6.2
Easy to Wed (1946)

Film rating

Place in the rating
Best Comedies 
