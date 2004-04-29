Menu
Millions
Рейтинги
6.8 IMDb Rating: 6.8
2 posters
Millions

Country Great Britain
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2004
Online premiere 12 May 2005
World premiere 29 April 2004
Release date
14 September 2004 Russia 12+
26 August 2005 Austria
27 May 2005 Great Britain
8 April 2005 Italy
14 September 2004 Kazakhstan
4 May 2005 South Korea All
22 April 2005 Spain
29 April 2004 USA
14 September 2004 Ukraine
MPAA PG
Worldwide Gross $11,782,282
Production Fox Searchlight Pictures, Pathé Pictures International, UK Film Council
Also known as
Millions, Millones, Caiu do Céu, Câu Bé Triêu Phú, Ekatommyria, Milhões, Milionerzy, Milions, Milióny, Milliók, Millonarios, Milyonlar, Εκατομμύρια, Милиони, Миллионы, Мільйони, ミリオンズ, 百万小宝贝, 百万小富翁, 百万金婴, 百萬小富翁
Director
Danny Boyle
Cast
Alex Etel
Lewis McGibbon
James Nesbitt
Daisy Donovan
6.8
6.8 IMDb
Quotes
Damian Cunningham I thought it was from God... who else would have that kind of money?
