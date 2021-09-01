|18 July 1928
|Argentina
|ATP
|3 April 1928
|Australia
|G
|29 December 1977
|Belgium
|11 May 1959
|Brazil
|29 January 1928
|Canada
|15 July 2021
|Czechia
|22 February 1928
|Denmark
|18 December 1981
|Finland
|S
|15 April 1969
|France
|12 June 1997
|Germany
|6
|8 October 1928
|Great Britain
|U
|20 September 1928
|Hungary
|10 May 1928
|Italy
|T
|22 March 1928
|Japan
|G
|6 January 1928
|Mexico
|14 October 2021
|Netherlands
|AL
|13 December 2007
|Norway
|14 January 1929
|Portugal
|5 May 1990
|South Korea
|17 February 1928
|Sweden
|3 May 1969
|USA