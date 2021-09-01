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Poster of The Circus
8.2
Kinoafisha Films The Circus
8.2

The Circus

, 1928
The Circus
USA / Comedy / 18+
Poster of The Circus
8.2

Synopsis

The Tramp finds work and the girl of his dreams at a circus.

Cast

Charles Chaplin
Charles Chaplin
Charles Chaplin
A Tramp
Merna Kennedy
The Proprietor's Step-Daughter Merna - A Circus Rider
Al Ernest Garcia
The Circus Proprietor and Ring Master
Harry Crocker
Rex - A Tight Rope Walker
George Davis
A Magician
Henry Bergman
An Old Clown
Tiny Sandford
The Head Property Man
John Rand
An Assistant Property Man
Steve Murphy
A Pickpocket
Albert Austin
Clown
Director Charles Chaplin
Writer Charles Chaplin
Composer Charles Chaplin
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 11 minutes
Production year 1928
Online premiere 29 April 2025
World premiere 6 January 1928
Release date
18 July 1928 Argentina ATP
3 April 1928 Australia G
29 December 1977 Belgium
11 May 1959 Brazil
29 January 1928 Canada
15 July 2021 Czechia
22 February 1928 Denmark
18 December 1981 Finland S
15 April 1969 France
12 June 1997 Germany 6
8 October 1928 Great Britain U
20 September 1928 Hungary
10 May 1928 Italy T
22 March 1928 Japan G
6 January 1928 Mexico
14 October 2021 Netherlands AL
13 December 2007 Norway
14 January 1929 Portugal
5 May 1990 South Korea
17 February 1928 Sweden
3 May 1969 USA
Budget $900,000
Worldwide Gross $36,389
Production Charles Chaplin Productions
Also known as
The Circus, Cirkus, El circo, Цирк, Der Zirkus, Le cirque, O Circo, Sirkus, Циркус, A cirkusz, Circul, Cirkas, Cyrk, El circo de Charles Chaplin, Het circus, Il circo, Rạp Xiếc, Şarlo Sirkte, The Traveller, Tsirkus, Zirkus, Ο Σαρλώ στο τσίρκο, Το τσίρκο, Циркът, サーカス, 大馬戲團, 马戏团, Sirk

Film rating

8.2
Rate 21 votes
8.1 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  144 In the Comedy genre  27 In films of USA  98 In films of 1928  1
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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