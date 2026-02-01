Menu
Huntington

Huntington

How to Make a Killing
Synopsis

A raucously entertaining revenge thriller about Becket Redfellow, the heir to a multi-billion-dollar fortune who will stop at nothing to get what he deserves… Or what he thinks he deserves.
Country France / Great Britain / USA
Production year 2025
World premiere 20 February 2026
Release date
5 March 2026 Russia Вольга
5 March 2026 Australia M
26 March 2026 Brazil
20 February 2026 Canada
13 March 2026 Finland
4 March 2026 France
5 March 2026 Germany
20 February 2026 Great Britain
20 February 2026 Ireland 15A
12 March 2026 Israel
20 February 2026 Latvia
20 February 2026 Lithuania
26 March 2026 Mexico
27 February 2026 Poland
27 February 2026 Romania
12 March 2026 Singapore
27 February 2026 South Africa
15 May 2026 Spain
27 March 2026 Turkey
27 February 2026 USA
26 February 2026 Ukraine
Production Blueprint Pictures, StudioCanal
Also known as
How to Make a Killing, Hogyan kaszálj nagyot, Huntington, L'ultime héritier, Liiga palju pärijaid, Manual Prático da Vingança Lucrativa, Nasıl Katil Olunur, Todsicheres Erbe, Мисливець за спадком, Наследник, 豪門殺人指南
Director
John Patton Ford
Cast
Glen Powell
Glen Powell
Margaret Qualley
Margaret Qualley
Ed Harris
Ed Harris
Jessica Henwick
Jessica Henwick
Topher Grace
Topher Grace
