Film Reviews
No reviewsWrite review
|5 March 2026
|Russia
|Вольга
|5 March 2026
|Australia
|M
|26 March 2026
|Brazil
|20 February 2026
|Canada
|13 March 2026
|Finland
|4 March 2026
|France
|5 March 2026
|Germany
|20 February 2026
|Great Britain
|20 February 2026
|Ireland
|15A
|12 March 2026
|Israel
|20 February 2026
|Latvia
|20 February 2026
|Lithuania
|26 March 2026
|Mexico
|27 February 2026
|Poland
|27 February 2026
|Romania
|12 March 2026
|Singapore
|27 February 2026
|South Africa
|15 May 2026
|Spain
|27 March 2026
|Turkey
|27 February 2026
|USA
|26 February 2026
|Ukraine
Ford's screenplay was included on the 2014 Black List, a catalogue of that year's most-favoured scripts.