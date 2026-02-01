Menu
Hoppers

Hoppers

Hoppers
Synopsis

An animal lover uses technology that places her consciousness into a robotic beaver to uncover mysteries within the animal world beyond her imagination.
Hoppers - trailer
Hoppers  trailer
Country USA
Production year 2026
World premiere 28 February 2026
Release date
5 March 2026 Argentina
5 March 2026 Australia
4 March 2026 Belgium
5 March 2026 Brazil
6 March 2026 Bulgaria
5 March 2026 Canada
5 March 2026 Croatia
5 March 2026 Czechia U
5 March 2026 Denmark NR
4 March 2026 France
5 March 2026 Germany
6 March 2026 Great Britain
5 March 2026 Hong Kong
5 March 2026 Iceland Unrated
4 March 2026 Indonesia
5 March 2026 Israel
5 March 2026 Italy
13 March 2026 Japan
6 March 2026 Latvia
6 March 2026 Lithuania
5 March 2026 Mexico
5 March 2026 Montenegro o.A.
4 March 2026 Philippines
6 March 2026 Poland
6 March 2026 Romania
5 March 2026 Serbia o.A.
5 March 2026 Singapore
6 March 2026 South Africa
4 March 2026 South Korea
6 March 2026 Spain
6 March 2026 Sweden
4 March 2026 Switzerland
5 March 2026 Thailand
6 March 2026 Turkey
5 March 2026 UAE 18TC
6 March 2026 USA
5 March 2026 Ukraine
5 March 2026 Viet Nam
Production Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios
Also known as
Hoppers, Hoppers: Operación Castor, Jumpers, Agyugrász, Cara de Um, Focinho de Outro, Cú Nhảy Kỳ Diệu, Hoplayanlar, Hopnięci, Hopperi, Hüppajad, Jumpers: Un salto tra gli animali, Mission: Bæver, Operaatio Majava, Operasjon bever, Operation Bäver, Saltadores, Saltitões, Sauteurs, Skokoumci, Šokliai, Прыгуны, Хопъри, 河狸变身计划, 狸想世界, 狸想奇兵, 私がビーバーになる時
Director
Daniel Chong
Cast
Jon Hamm
Jon Hamm
Piper Curda
Piper Curda
Bobby Moynihan
Bobby Moynihan
Cast and Crew

Cartoon rating

0.0
Rate 1 vote
Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies 
Hoppers - trailer
Hoppers Trailer
Hoppers - teaser
Hoppers Teaser
