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Film rating
6.6
Rate11 votes
6.3IMDb
Quotes
Harry CallahanWell, opinions are like assholes. Everybody has one.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.