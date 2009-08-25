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Poster of The Dead Pool
6.6
Kinoafisha Films The Dead Pool
6.6

The Dead Pool

, 1988
The Dead Pool
USA / Action, Drama, Thriller, Crime / 18+
Poster of The Dead Pool
6.6

Cast

Clint Eastwood
Clint Eastwood
Harry Callahan
Patricia Clarkson
Patricia Clarkson
Samantha Walker
David Hunt
Harlan Rook
Liam Neeson
Liam Neeson
Peter Swan
Jim Carrey
Jim Carrey
Evan C. Kim
Al Quan
Michael Curry
Captain Donnelly
Michael Goodwin
Lt. Ackerman
Darwin Gillett
Patrick Snow
Anthony Charnota
Lou Janero
Christopher P. Beale
D.A. Thomas McSherry
Director Buddy Van Horn
Writer Harry Julian Fink, Rita M. Fink, Steve Sharon, Durk Pearson
Composer Lalo Schifrin
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 1988
Online premiere 25 August 2009
World premiere 14 April 1988
Release date
13 July 1988 Russia 16+
13 April 1989 Australia M
27 January 1989 Brazil
27 January 1989 Finland
11 January 1989 France
12 July 1988 Germany
14 April 1989 Great Britain
13 April 1989 Greece
14 April 1988 Ireland
12 January 1989 Italy
23 September 1988 Japan R18+
13 July 1988 Kazakhstan
23 February 1989 Netherlands
12 December 1988 Spain
12 July 1988 USA
13 July 1988 Ukraine
MPAA R
Budget $31,000,000
Worldwide Gross $37,903,295
Production Warner Bros., Malpaso Productions
Also known as
The Dead Pool, Sala de espera al infierno, Dirty Harry in Das Todesspiel, Das Todesspiel, Dirty Harry 5, Dirty Harry i dødsspillet, Dirty Harry in The Dead Pool, Dirty Harry na Lista Negra, Dirty Harry och dödspelet, Dirty Harry og dødsspillet, Dirty Harry V - Das Todesspiel, Dödsspelet, Dødsspillet, Holtbiztos tipp, Igra smrti, Inspectorul Harry și jocul morții, Jocul morţii, Kolo smrti, L'inspecteur Harry est la dernière cible, La dernière cible, La lista negra, La llista negra, Les enjeux de la mort, Likainen Harry ja murhapooli, Loteria morţii, Mirties totalizatorius, Mồ Chôn Tội Ác, Na Lista do Assassino, Ölüm Havuzu, Pula śmierci, Sázka na smrt, Scommessa con la morte, Stávka na smrť, Surmaratas, Στοίχημα θανάτου, Гра у смерть, Игра в смерть, Прљави Хари: Коло смрти, Смъртоносен залог, Список смертников, ダーティハリー5, 賭彩黑名單, Dirty Harry 5 - Das Todesspiel, Dirty Harry The Dead Pool, Мртви вир, 冲出死亡地, 赌彩黑名单, Dirty Harry - DasTodesspiel, Dirty Harry 5: The Dead Pool, Смертельный список, Purvinasis Haris 5, 虎探追魂, Dirty Harry 5 - The Dead Pool, Dirty Harry 5: A Lista Negra, L'inspecteur Harry 5 - L'inspecteur Harry est la dernière cible

Film rating

6.6
Rate 11 votes
6.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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