Poster of Escape from Alcatraz
7.5 IMDb Rating: 7.5
Kinoafisha Films Escape from Alcatraz

Escape from Alcatraz

Escape from Alcatraz 18+
Synopsis

Alcatraz is the most secure prison of its time. It is believed that no one can ever escape from it, until three daring men make a possible successful attempt at escaping from one of the most infamous prisons in the world.
Country USA
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 1979
World premiere 25 January 1979
Release date
22 June 1979 Russia 16+
6 December 1979 Australia
19 October 1979 Brazil
22 June 1979 Canada
5 November 1979 Denmark
25 January 1980 Finland
31 October 1979 France
19 September 1979 Germany
2 November 1979 Great Britain
13 December 1979 Greece
20 September 1979 Hong Kong
25 January 1979 Ireland
19 October 1979 Italy
15 December 1979 Japan
22 June 1979 Kazakhstan
15 November 1979 Mexico
8 November 1979 Netherlands
5 February 1980 Norway
19 February 1980 Philippines
1 January 1984 Poland 12
21 February 1980 Portugal
22 June 1979 Romania 15
19 December 1979 Spain
10 September 1979 Sweden
22 June 1979 USA
22 June 1979 Ukraine
1 November 1979 Uruguay
MPAA PG
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $43,005,351
Production Paramount Pictures, The Malpaso Company
Also known as
Escape from Alcatraz, Alcatraz. Fuga imposible, Flucht von Alcatraz, Fuga de Alcatraz, Bijeg iz Alcatraza, Flykten från Alcatraz, L'évadé d'Alcatraz, Pako Alcatrazista, Útěk z Alcatrazu, Alcatraz: Fuga Impossível, Alcatraz'dan Kaçış, Apodrasi apo to Alcatraz, Evadare din Alcatraz, Flugten fra Alcatraz, Flukten fra Alcatraz, Fuga da Alcatraz, La fuga de Alcatraz, Os Fugitivos de Alcatraz, Pabegimas is Alkatraso, Pobeg iz Alcatraza, Põgenemine Alcatrazist, Szökés Alcatrazból, Ucieczka z Alcatraz, Útek z Alcatrazu, Απόδραση από το Alcatraz, Απόδραση από το Αλκατράζ, Бекство из Алкатраза, Бягство от Алкатраз, Втеча з Алькатрасу, Побег из Алькатраса, 알카트라즈 탈출, アルカトラズからの脱出, 亚特兰翠大逃亡, 亞特蘭翠大逃亡, 地狱岛, 逃出亚卡拉, 逃出亞卡拉
Director
Don Siegel
Cast
Clint Eastwood
Patrick McGoohan
Roberts Blossom
Jack Thibeau
Fred Ward
7.5
7.5 IMDb
