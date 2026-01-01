Menu
Heartbreak Ridge
6.9 IMDb Rating: 6.8
Kinoafisha Films Heartbreak Ridge

Heartbreak Ridge

Heartbreak Ridge 18+
Country USA
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 1986
World premiere 5 December 1986
Release date
5 December 1986 Russia 16+
16 April 1987 Argentina
18 December 1986 Australia
9 January 1987 Brazil
20 March 1987 Denmark
13 March 1987 Finland
4 March 1987 France
4 June 1987 Germany
9 January 1987 Great Britain
15 September 1987 Greece
9 January 1987 Ireland
19 March 1987 Italy
31 January 1987 Japan
5 December 1986 Kazakhstan
12 February 1987 Netherlands
4 March 1987 Philippines
13 March 1987 Portugal
4 January 1989 Spain
23 January 1987 Sweden
25 April 1987 Taiwan
5 December 1986 USA
5 December 1986 Ukraine
14 May 1987 Uruguay
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $42,724,017
Production Jay Weston Productions, The Malpaso Company
Also known as
Heartbreak Ridge, El guerrero solitario, Le maître de guerre, Bojové nasazení, El sargento de hierro, El sergent de ferro, Elitesoldaten, Gunny, Halálhágó, Kartelio ketera, Murtud südamete kõrgendik, O Destemido Senhor da Guerra, O Sargento de Ferro, O stratiotis, Sergentul Highway, Vết Sẹo Trong Tim, Vojnicina, Vojničina, Wzgórze Rozdartych Serc, Wzgórze Zlamanych Serc, Wzgórze Złamanych Serc, Zorlu Yokuş, Ο στρατιώτης, Гребен срцепарајуће туге, Перевал разбитых сердец, Хълмът на храбрите, हार्टब्रेक रिज, ハートブレイク・リッジ 勝利の戦場, 魔鬼士官長
Director
Clint Eastwood
Clint Eastwood
Cast
Clint Eastwood
Clint Eastwood
Marsha Mason
Everett McGill
Moses Gunn
Eileen Heckart
Cast and Crew
Quotes
Jail Binger I don't like soldier boys.
Highway Say what?
Jail Binger If you wanna pop that puppy's can you don't have to grease him so hard, jarhead.
Highway Well, it sounds like you're a man of experience.
Jail Binger What the hell's that supposed to mean, grunge shit.
Highway It means: Be advised. I'm mean, nasty and tired. I eat concertina wire and piss napalm and I can put a round in a flea's ass at 200 meters. So why don't you go hump somebody else's leg, mutt face, before I push yours in.
Jail Binger Ain't gonna be so smart with your balls stuffed in your mouth, jarhead!
Highway [hands cigar to the young man] Hang on to this, boy. I think war's just been declared.
